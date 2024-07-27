https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-toplantisi-basladi-yillar-sonra-bir-ilk-1086252066.html

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Yıllar sonra bir ilk

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Yıllar sonra bir ilk

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T11:39+0300

2024-07-27T11:39+0300

2024-07-27T11:39+0300

spor

fenerbahçe

divan kurulu

yüksek divan kurulu

ali koç

aziz yıldırım

şekip mosturoğlu

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Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir" ifadelerini kullandı.Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.Aziz Yıldırım da toplantıya katıldıEski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, YDK toplantısına katıldı.Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.

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fenerbahçe, divan kurulu, yüksek divan kurulu, ali koç, aziz yıldırım, şekip mosturoğlu