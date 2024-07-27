https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/fenerbahce-kulubu-yuksek-divan-kurulu-toplantisi-basladi-yillar-sonra-bir-ilk-1086252066.html
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Yıllar sonra bir ilk
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Yıllar sonra bir ilk
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T11:39+0300
2024-07-27T11:39+0300
2024-07-27T11:39+0300
spor
fenerbahçe
divan kurulu
yüksek divan kurulu
ali koç
aziz yıldırım
şekip mosturoğlu
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Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir" ifadelerini kullandı.Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.Aziz Yıldırım da toplantıya katıldıEski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, YDK toplantısına katıldı.Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fenerbahceli-yoneticilerden-tff-baskani-ibrahim-haciosmanogluna-ziyaret-1086246478.html
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fenerbahçe, divan kurulu, yüksek divan kurulu, ali koç, aziz yıldırım, şekip mosturoğlu
fenerbahçe, divan kurulu, yüksek divan kurulu, ali koç, aziz yıldırım, şekip mosturoğlu
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı: Yıllar sonra bir ilk
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir" ifadelerini kullandı.
Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.
Aziz Yıldırım da toplantıya katıldı
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, YDK toplantısına katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.