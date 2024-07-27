https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/erbas-din-gorevlileriyle-bir-araya-geldi-askimizi-heyecanimizi-asla-kaybetmeyelim-1086249699.html

Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’

Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Sinop Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T09:39+0300

2024-07-27T09:39+0300

2024-07-27T09:39+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

sinop

din görevlisi

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Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların şu kalplerine, minicik körpecik zihinlerine İslam’ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz sizin kurtuluşunuza vesile olur" dedi.Erbaş, gençleri, çocukların ve ailelerinin İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirterek, camilerin ve Kur'an kurslarının herkese açık olduğunu bildirdi.Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğini dikkati çeken Erbaş, "Bunlar hocalara çok yakışıyor. Din samimiyettir ve aşk, heyecan... Aşk, heyecan kalmadıysa muvaffak olamayız. Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim. Rol model olmalıyız, bizi gören gençler, çocuklar bize heves etmeli" diye konuştu.Erbaş, din görevlilerinin aynı zamanda İslam'ı tebliğ noktasında yaşanılan çağın ve dünyanın öğretmenleri olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/meteorolojiden-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-uyarisi-14-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1086248977.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, sinop, din görevlisi