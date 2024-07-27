Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hataylı depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de turizm
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
17:15
2 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:32
7 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Olimpiyatlar öncesi sabotaj ve bomba alarmı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
07:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:26
9 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
07:56
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
08:05
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
08:46
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
09:14
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
10:04
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
10:22
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
10:36
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:27
3 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
11:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/erbas-din-gorevlileriyle-bir-araya-geldi-askimizi-heyecanimizi-asla-kaybetmeyelim-1086249699.html
Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’
Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Sinop Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T09:39+0300
2024-07-27T09:39+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
sinop
din görevlisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086249521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11cfce87c24d18a4ee0590bcfd6aab12.jpg
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların şu kalplerine, minicik körpecik zihinlerine İslam’ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz sizin kurtuluşunuza vesile olur" dedi.Erbaş, gençleri, çocukların ve ailelerinin İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirterek, camilerin ve Kur'an kurslarının herkese açık olduğunu bildirdi.Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğini dikkati çeken Erbaş, "Bunlar hocalara çok yakışıyor. Din samimiyettir ve aşk, heyecan... Aşk, heyecan kalmadıysa muvaffak olamayız. Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim. Rol model olmalıyız, bizi gören gençler, çocuklar bize heves etmeli" diye konuştu.Erbaş, din görevlilerinin aynı zamanda İslam'ı tebliğ noktasında yaşanılan çağın ve dünyanın öğretmenleri olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/meteorolojiden-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-uyarisi-14-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1086248977.html
türkiye
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086249521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0508bbd8e97d179b6f6fbb53fe491c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, sinop, din görevlisi
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, sinop, din görevlisi

Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi: ‘Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim’

09:39 27.07.2024
© AA / Veysel AltunDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© AA / Veysel Altun
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Sinop Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, "Çocuklar küçük yaşlarda sizlerden öğrendiklerini asla unutmazlar. Eğer onların şu kalplerine, minicik körpecik zihinlerine İslam’ın güzelliklerinden birkaç hususu bile aktarabilirseniz sizin kurtuluşunuza vesile olur" dedi.
Erbaş, gençleri, çocukların ve ailelerinin İslam'ın güzellikleriyle buluşturulması gerektiğini belirterek, camilerin ve Kur'an kurslarının herkese açık olduğunu bildirdi.
Din görevliliğinde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğini dikkati çeken Erbaş, "Bunlar hocalara çok yakışıyor. Din samimiyettir ve aşk, heyecan... Aşk, heyecan kalmadıysa muvaffak olamayız. Aşkımızı, heyecanımızı asla kaybetmeyelim. Rol model olmalıyız, bizi gören gençler, çocuklar bize heves etmeli" diye konuştu.
Erbaş, din görevlilerinin aynı zamanda İslam'ı tebliğ noktasında yaşanılan çağın ve dünyanın öğretmenleri olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:

En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır. Bu manada yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz. Bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Çalışmalarımızın meyvesini görmemiz lazım. O meyveler bizim heyecanımızı daha da artıracak.

Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
YAŞAM
Meteoroloji'den 'sel ve su baskınlarına dikkat' uyarısı: 14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала