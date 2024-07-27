Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hataylı depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de turizm
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
17:15
2 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:32
7 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Olimpiyatlar öncesi sabotaj ve bomba alarmı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
07:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:26
9 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
07:56
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
08:05
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
08:46
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
09:14
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
10:04
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
10:22
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
10:36
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:27
3 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
11:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cemil-tugay-izsu-personelinin-serbest-birakilmasini-degerlendirdi-adil-olduguna-inaniyorum-1086250259.html
Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'
Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T09:54+0300
2024-07-27T09:59+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
cemil tugay
konak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086250491_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e11e391fc26b61d4e38e5b7d04f31d4f.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık" dedi.Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay şu cümleleri kaydetti:İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumune-iliskin-2-supheliye-ev-hapsi-verildi-1086248493.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086250491_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_5c603769acd7a882353304d1d42316af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), cemil tugay, konak
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), cemil tugay, konak

Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'

09:54 27.07.2024 (güncellendi: 09:59 27.07.2024)
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.
Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık" dedi.
Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay şu cümleleri kaydetti:

Bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla, bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum. Onlara geçmiş olsun diyorum. Kurumumuza geçmiş olsun.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
TÜRKİYE
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi
01:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала