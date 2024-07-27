https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cemil-tugay-izsu-personelinin-serbest-birakilmasini-degerlendirdi-adil-olduguna-inaniyorum-1086250259.html
Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'
Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T09:54+0300
2024-07-27T09:54+0300
2024-07-27T09:59+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
cemil tugay
konak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086250491_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e11e391fc26b61d4e38e5b7d04f31d4f.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık" dedi.Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay şu cümleleri kaydetti:İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumune-iliskin-2-supheliye-ev-hapsi-verildi-1086248493.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086250491_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_5c603769acd7a882353304d1d42316af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), cemil tugay, konak
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), cemil tugay, konak
Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'
09:54 27.07.2024 (güncellendi: 09:59 27.07.2024)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.
Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık" dedi.
Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay şu cümleleri kaydetti:
Bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla, bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum. Onlara geçmiş olsun diyorum. Kurumumuza geçmiş olsun.
İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.