https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cemil-tugay-izsu-personelinin-serbest-birakilmasini-degerlendirdi-adil-olduguna-inaniyorum-1086250259.html

Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'

Cemil Tugay, İZSU personelinin serbest bırakılmasını değerlendirdi: 'Adil olduğuna inanıyorum'

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Genel Müdür... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T09:54+0300

2024-07-27T09:54+0300

2024-07-27T09:59+0300

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

cemil tugay

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreci takip için geldiği İzmir Adliyesi'nde, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin adli sonucunu bekledi.Hakimliğin Erdoğan ve Sadi'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakmasının ardından onlarla adliye dışına çıkan Tugay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık" dedi.Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay şu cümleleri kaydetti:İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumune-iliskin-2-supheliye-ev-hapsi-verildi-1086248493.html

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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), cemil tugay, konak