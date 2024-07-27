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İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
konak
izmir cumhuriyet başsavcılığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
gdz elektrik
ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)
ev hapsi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.Hakimlik, bu kişilerden aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verdi.Soruşturma çerçevesinde Ordu'da yakalanıp Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/izmirde-2-kisinin-akima-kapilarak-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-olay-yerinde-bir-gozlemci-yoktu-1086077611.html
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izmir'de akıma kapılan, izmir'de akıma kapılan 2 kişi, izmir'de akıma kapıldılar, izmir'de elektrik akımına kapılan genç, izmir'de elektrik akımına kapılan gençlerin videosu, izmir'de elektrik akımına kapılan kız, izmir'de elektrik akımına kapılan kişiler
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İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi

01:30 27.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi, diğerleri serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.
Hakimlik, bu kişilerden aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verdi.
Soruşturma çerçevesinde Ordu'da yakalanıp Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'Olay yerinde bir gözlemci yoktu'
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