https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/japon-deprem-uzmani-riskli-illeri-siraladi-birkaci-beraber-kirilirsa-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-1084584314.html

Japon deprem uzmanı riskli illeri sıraladı: Birkaçı beraber kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Japon deprem uzmanı riskli illeri sıraladı: Birkaçı beraber kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Sputnik Türkiye

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattına dikkat çekerek illeri tek tek sıraladı. "Bingöl-Karlıova, Muş ve... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T20:13+0300

2024-06-06T20:13+0300

2024-06-06T20:21+0300

türkiye

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

deprem

deprem

doğu anadolu fay hattı

kıbrıs

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Siirt'te düzenlenen deprem sempozyumlarına katılan Moriwaki, Türkiye'deki fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 civarında (büyüklüğünde) deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.'Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor'Yoshinori Moriwaki, şöyle devam etti:Moriwaki, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin biriken büyük bir enerjiyi boşaltması nedeniyle bölgede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yumuşak zemine sahip Hatay'ı da etkilediğini hatırlatan Moriwaki, Kıbrıs tarafında denizde bir deprem meydana gelmesi durumunda buranın zeminden kaynaklı tekrar etkilenebileceğini belirtti.Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu fakat bunun için zaman vermenin mümkün olmadığını söyledi.'Özellikle 2000 yılından sonra yapılan binalar genel olarak iyi'Deprem gerçeğinin kabul edilip, hazırlıklı olunmasının önemine değinen Japon uzman, depreme hazır olunması durumunda hasarın büyük ölçüde önlenebileceğini kaydetti.Ev alacak veya kiralayacak kişilere öneriEv alacak veya kiralayacak kişilere de nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunan Moriwaki, şunları söyledi:'Kentsel dönüşüm yapmak lazım'Japon uzman, depreme hazırlıklı olunması için ihtiyaca göre kentsel dönüşüm ya da güçlendirme yapılması gerektiğini belirtti.Moriwaki, "Kolonlara bakacaksın. Betonun içindeki donatı pas olunca bu şişiyor, betonu parçalıyor. Yani deprem olunca bina çökebilir. Belediyelerce kentsel dönüşüm yapmak lazım. Binalarda yaşayanların da dönüşüm için izin vermesi lazım. Güçlendirme yapılabilecek binalar da var" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/japon-deprem-uzmani-domino-tasi-gibi-diyerek-bolgeyi-isaret-etti-3-il-icin-deprem-uyarisi-1084421313.html

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kahramanmaraş merkezli depremle, türkiye'de fay hatlarının kırılması, en tehlikeli fay hattı,doğu anadolu fay hattıhangi yerleri etkiliyorç