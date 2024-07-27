https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/beyoglunda-silahla-etrafa-rastgele-ates-eden-supheli-tutuklandi-1086266241.html

Beyoğlu'nda silahla etrafa rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda silahla etrafa rastgele ateş eden şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda ticari taksiden indikten sonra rastgele ateş açan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T22:41+0300

2024-07-27T22:41+0300

2024-07-27T22:41+0300

türkiye

beyoğlu

istanbul

ateş

ateş açma

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İstanbul Beyoğlu'nda silahla etrafa rastgele ateş ederek bir taksiye zarar veren zanlı tutuklandı.Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bir kişi, silahla etrafa rastgele iki el ateş etti.Silahtan çıkan mermilerden biri, yol kenarında duran ve içinde kimsenin bulunmadığı, Y.M'nin kullandığı taksiye isabet etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, iki boş kovan buldu.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle olay yerine gelip bir süre sonra silahla çevreye rastgele ateş açan şüphelinin kimliğini belirledi.Silahıyla yakalanan zanlı İ.B'nin aşırı alkollü olduğu ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1086263265.html

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