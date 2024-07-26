https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/turk-deniz-kuvvetlerine-bagli-iki-karakol-gemisi-katara-dogru-yola-cikti-1086237475.html

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki karakol gemisi Katar'a doğru yola çıktı

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki karakol gemisi Katar'a doğru yola çıktı

Sputnik Türkiye

Katar'ın Umm Al Houl Deniz Üssünde görev yapacak olan 2 Tuzla sınıfı Karakol gemisi için Muğla’nın Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda yapılan... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T16:24+0300

2024-07-26T16:24+0300

2024-07-26T16:24+0300

katar

gemi

türk deniz kuvvetleri

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Türkiye ile Katar arasında 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan 'Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama' anlaşmasına istinaden Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki geminin Katar’da görev yapacak olmaları vesilesi ile bir tören düzenlendi. Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek Deniz Unsur Komutanlığı'na bağlı olarak iki adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi TSKG - TCG Kuşadası ve TCG Kumkale Katar Umm Al Houl Deniz Üssü'nde görev alacak Türk ordusunun Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin pekiştirilmesi ve Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitimler yapılarak karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlandığı bu adımın, bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırma yönünde önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

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