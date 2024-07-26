https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tuncelide-yoldaki-yarali-kusu-kurtarmaya-calisan-kisiye-kamyon-capti-1086244881.html
Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
Sputnik Türkiye
Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T21:22+0300
2024-07-26T21:22+0300
2024-07-26T21:47+0300
türkiye
tunceli
kaza
kamyon
kuş
hayvan
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Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü akabinde araçtan inip yolun ortasındaki kuşu kurtarmak isteyen Karaca'ya bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ak-partili-sen-sokak-hayvanlari-yasasini-degerlendirdi-hayvanlari-koruma-maksatli-bir-kanun-1086244198.html
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tunceli, kaza, kamyon, kuş, hayvan
tunceli, kaza, kamyon, kuş, hayvan
Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
21:22 26.07.2024 (güncellendi: 21:47 26.07.2024)
Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.
Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü akabinde araçtan inip yolun ortasındaki kuşu kurtarmak isteyen Karaca'ya bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.