https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tuncelide-yoldaki-yarali-kusu-kurtarmaya-calisan-kisiye-kamyon-capti-1086244881.html

Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

Sputnik Türkiye

Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T21:22+0300

2024-07-26T21:22+0300

2024-07-26T21:47+0300

türkiye

tunceli

kaza

kamyon

kuş

hayvan

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Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü akabinde araçtan inip yolun ortasındaki kuşu kurtarmak isteyen Karaca'ya bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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tunceli, kaza, kamyon, kuş, hayvan