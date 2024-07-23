https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-netanyahuyla-bir-araya-gelecek-1086147944.html

Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek

Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile perşembe günü bir araya geleceğini açıkladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T21:35+0300

2024-07-23T21:35+0300

2024-07-23T21:40+0300

donald trump

dünya

benyamin netanyahu

abd seçimleri

görüşme

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Eski ABD Başkanı ve seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşeceğini Social Truth hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak" değerlendirmesinde bulundu.Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisini 'güç yoluyla barış' gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.Milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trumptan-gizli-servisi-direktorunun-istifasina-yorum-demokrasi-icin-kursun-yemek-zorunda-kaldim-1086145778.html

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donald trump, benyamin netanyahu, abd seçimleri, görüşme