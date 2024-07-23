https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-netanyahuyla-bir-araya-gelecek-1086147944.html
Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile perşembe günü bir araya geleceğini açıkladı. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T21:35+0300
2024-07-23T21:35+0300
2024-07-23T21:40+0300
donald trump
dünya
benyamin netanyahu
abd seçimleri
görüşme
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Eski ABD Başkanı ve seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşeceğini Social Truth hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak" değerlendirmesinde bulundu.Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisini 'güç yoluyla barış' gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.Milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trumptan-gizli-servisi-direktorunun-istifasina-yorum-demokrasi-icin-kursun-yemek-zorunda-kaldim-1086145778.html
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donald trump, benyamin netanyahu, abd seçimleri, görüşme
donald trump, benyamin netanyahu, abd seçimleri, görüşme
Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
21:35 23.07.2024 (güncellendi: 21:40 23.07.2024)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile perşembe günü bir araya geleceğini açıkladı.
Eski ABD Başkanı ve seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşeceğini Social Truth hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.
Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisini 'güç yoluyla barış' gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.
Milyonlarca insanın öldüğünü söyleyen Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz" ifadesini kullandı.