https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tbmmdeki-gerginlik-sonrasi-mhp-grup-baskanvekili-erkan-akcay-hastaneye-kaldirildi-1086225401.html

TBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

TBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında dün yaşanan gerginlik sonrası Akçay, yüksek... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T07:20+0300

2024-07-26T07:20+0300

2024-07-26T07:20+0300

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tbmm genel kurulu

hastane

tansiyon

yüksek tansiyon

tansiyon ilacı

erkan akçay

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Dün, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP’li Erkan Akçay arasında sert bir tartışma yaşandı. Türkoğlu, Akçay’ın kendisine vurduğunu iddia ederek tepki göstermiş, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarılmıştı.Sağlık durumu i̇yiGazeteci İsmail Saymaz, yaşanan gerginlik sonrasında Akçay’ın tansiyonunun yükseldiğini ve Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Saymaz, yapılan tıbbi incelemelerde Akçay’ın beyninde bir kist bulunduğunu, bu nedenle rahatsızlık yaşadığını ifade etti. Akçay’ın ameliyat olacağını bildiren Saymaz, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçi kabul ettiğini de ekledi.Saymaz: Beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildiİsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html

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