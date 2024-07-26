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TBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı
TBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında dün yaşanan gerginlik sonrası Akçay, yüksek... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T07:20+0300
2024-07-26T07:20+0300
2024-07-26T07:20+0300
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erkan akçay
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Dün, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP’li Erkan Akçay arasında sert bir tartışma yaşandı. Türkoğlu, Akçay’ın kendisine vurduğunu iddia ederek tepki göstermiş, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarılmıştı.Sağlık durumu i̇yiGazeteci İsmail Saymaz, yaşanan gerginlik sonrasında Akçay’ın tansiyonunun yükseldiğini ve Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Saymaz, yapılan tıbbi incelemelerde Akçay’ın beyninde bir kist bulunduğunu, bu nedenle rahatsızlık yaşadığını ifade etti. Akçay’ın ameliyat olacağını bildiren Saymaz, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçi kabul ettiğini de ekledi.Saymaz: Beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildiİsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, hastane, tansiyon, yüksek tansiyon, tansiyon ilacı, erkan akçay
tbmm, tbmm genel kurulu, hastane, tansiyon, yüksek tansiyon, tansiyon ilacı, erkan akçay
TBMM'deki gerginlik sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında dün yaşanan gerginlik sonrası Akçay, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Akçay’ın beyninde bir kist tespit edildi.
Dün, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP’li Erkan Akçay arasında sert bir tartışma yaşandı. Türkoğlu, Akçay’ın kendisine vurduğunu iddia ederek tepki göstermiş, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarılmıştı.
Gazeteci İsmail Saymaz, yaşanan gerginlik sonrasında Akçay’ın tansiyonunun yükseldiğini ve Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Saymaz, yapılan tıbbi incelemelerde Akçay’ın beyninde bir kist bulunduğunu, bu nedenle rahatsızlık yaşadığını ifade etti. Akçay’ın ameliyat olacağını bildiren Saymaz, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçi kabul ettiğini de ekledi.
Saymaz: Beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildi
İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün öğleden sonra Erkan Bey’in tansiyonu yükseldi. Akçay tansiyon yükselmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildi. Bununla ilgili Akçay’ın ameliyat olacağını bana aktardılar. Erkan Bey’in yoğun bakımda olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçileri kabul ettiğini bana bildirdiler."