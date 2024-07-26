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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-savas-suclularinin-yeri-meclis-kursuleri-degil-sanik-sandalyesidir-1086230719.html
Netanyahu'yu eleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş suçlularının yeri Meclis değil sanık sandalyesi
Netanyahu'yu eleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş suçlularının yeri Meclis değil sanık sandalyesi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yaparak dakikalarca ayakta alkışlanmasını eleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savaş suçlularının... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T12:19+0300
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bm-genel-sekreteri-guterresten-netanyahuya-tepki-insanlar-bu-konuda-kime-inanacagini-biliyor-1086220963.html
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Netanyahu'yu eleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş suçlularının yeri Meclis değil sanık sandalyesi

12:19 26.07.2024 (güncellendi: 12:23 26.07.2024)
© İHATürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© İHA
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yaparak dakikalarca ayakta alkışlanmasını eleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil sanık sandalyesidir. Gazze’deki açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu’nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Gazze’de yaklaşık on aydır devam eden ve soykırım boyutlarına ulaşan insani yıkım ve katliamların faili, eli kanlı bir savaş suçlusu ve siyasi programını Filistin Halkının varlık ve haklarının inkârı üzerine kurmuş aşırıcı bir Hükümetin başı olan Benyamin Netanyahu’nun ABD Kongresine davetini ve önceki gün ortak oturumdaki hitabını büyük bir hayret ve dehşetle takip ettik.

ABD Kongresindeki hazin tablo İsrail “işgal”inin Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacağını göstermiştir. Uluslararası hukuku hiçe sayan, bölgeyi ateşe veren ve kendi halkı nezdinde bile saygınlığı sorgulanan bu kişiye ırkçı nefretini ve barış karşıtı söylemini tekrarlaması için bu şekilde bir imkân sağlanması esef vericidir.

Netanyahu, bazı ABD’li siyasetçilerce de doğru şekilde işaret edildiği üzere, Gazze’de akan kanın durdurulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması önündeki en büyük engelin bizzat kendisi olduğunu konuşmasıyla gözler önüne sermiştir.

Şahsi ikbali uğruna, kural temelli uluslararası sistemi çöküşe sürükleyen bu siyasetçinin, ABD gibi demokrasi ve insan haklarına bağlılık iddiasındaki bir ülkenin meclisinde saygın bir devlet adamı gibi muamele görmesinin, Türkiye’de ve dünyada olduğu kadar, ABD’de de infiale sebep olması gayet tabiidir. Çok sayıda Kongre üyesinin bu sahne şovuna alet olmayı reddetmesi bu yalın gerçeğin ifadesidir. Tüm insanlığın başından itibaren izlediği Gazze’de yaşanan soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu’nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir.

Demokrasi, hukuk ve adalet gibi değerleri ve Ortadoğu’da gerçek bir barış umudunu ayaklar altına alan alkış ve tezahüratlar karşısında ise, Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyorum.

Şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına başından beri karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini ve cesur itirazlarını dile getirenleri takdirle karşılıyorum.

ABD halkını, sokaktaki çoğunluğun saflarında, adaleti ve barışı savunmaya devam etmeye davet ediyorum.

Bu vesileyle günden güne genişleyen insanlık cephesinin akıl ve vicdan sahibi fertlerini güçlü dostluk duygularıyla selamlıyorum.

Hak er ya da geç yerini bulacak, adalet mutlaka tecelli edecektir.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Netanyahu'ya tepki: 'İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor'
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