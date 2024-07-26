https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/simsek-yapisal-reformlarla-kazanimlarimizi-kalici-hale-getirerek-buyume-potansiyelimizi-artiracagiz-1086238975.html

Şimşek: Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız

Şimşek: Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T17:38+0300

2024-07-26T17:38+0300

2024-07-26T17:38+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

g20

g20 maliye bakanları toplantısı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verdi.Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Şimşek şu cümleleri kaydetti:

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, g20, g20 maliye bakanları toplantısı