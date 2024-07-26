https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/simsek-yapisal-reformlarla-kazanimlarimizi-kalici-hale-getirerek-buyume-potansiyelimizi-artiracagiz-1086238975.html
Şimşek: Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
Şimşek: Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T17:38+0300
2024-07-26T17:38+0300
2024-07-26T17:38+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
g20
g20 maliye bakanları toplantısı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verdi.Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Şimşek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/erdogan-abd-kongresinde-soykirimci-katil-alkislandi-hani-insan-haklari-1086235554.html
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, g20, g20 maliye bakanları toplantısı
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, g20, g20 maliye bakanları toplantısı
Şimşek: Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verdi.
Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Şimşek şu cümleleri kaydetti:
Toplantılarda, artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı. Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız.