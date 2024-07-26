https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusyanin-celyabinsk-bolgesinde-baraj-yikildi-4-yerlesim-yeri-sular-altinda-kalabilir-1086245804.html

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde baraj yıkıldı: 4 yerleşim yeri sular altında kalabilir

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde baraj yıkıldı: 4 yerleşim yeri sular altında kalabilir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Kialim Barajı aşırı yağmurlar nedeniyle yıkıldı. Bölge yönetimi, su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 yerleşim... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T22:14+0300

2024-07-26T22:14+0300

2024-07-26T22:34+0300

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Çelyabinsk Valiliğinden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, Kialim Barajında büyük gediğin açıldığını, bölgedeki büyük bir alanın sular altında kaldığını bildirdi. Olay bölgesinde yaklaşık 200 kişinin yaşadığı belirtildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, aşırı yağmurlar ve gelen suyun artması nedeniyle Kialim Su Rezervi’nin yaklaşık 100 metre uzunluğundaki barajın yıkıldığını açıkladı.Açıklamada, “Su aktığı yönde Kialim kasabası ile Muhametovo, Baydaşevo ve Karasevo köyleri yer alıyor” ifadesine yer verildi.Söz konusu yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları başladı. Şu ana kadar 20 kişi tahliye edildi.Barajın bulunduğu Karabaş ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdden-itiraf-cin-asisini-itibarsizlastirmak-icin-bir-kampanya-yuruttu-1086242694.html

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