https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusyadan-youtubea-saygisizlik-ve-yasalari-cigneme-suclamasi-1086238857.html

Rusya’dan YouTube’a ‘saygısızlık ve yasaları çiğneme’ suçlaması

Rusya’dan YouTube’a ‘saygısızlık ve yasaları çiğneme’ suçlaması

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T17:41+0300

2024-07-26T17:41+0300

2024-07-26T17:36+0300

dünya

rusya

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

roskomnadzor

youtube

ihlal

saygısızlık

aleksandr hinşteyn

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Roskomnadzor’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yasalarımıza yönelik çok sayıda ihlal, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saygısızlık, YouTube'a karşı tedbirlerin alınması için gerekçe oluşturuyor. Böyle bir durumda şirketi motive etmek için yeterli araçlara sahibiz, bunları kullanma hakkını saklı tutuyoruz” ifadesine yer verildi.YouTube’un engellediği Rus hesap sayısının giderek arttığı belirtilen açıklamada, “Medyamız, gazetecilerimiz ve kamuya mal olmuş kişilerle başlayan Amerikalılar, bu yıl müzisyenlerimizin videolarını da engellemeye başladı. Üstelik sadece bazı eserlerini değil, tamamını, sırf Ruslar arasında popüler oldukları için. Şu anda toplamda 200'den fazla kanalımız engellenmiş durumda. Sadece bu yıl, 80'den fazlası engellendi” dendi.Google şirketinin iki yıl önce Rusya’dan giderek ülkedeki sunucularına yönelik hizmetini kestiğini anımsatan Roskomnadzor, “Bu yaklaşım video hizmetinin kalitesinde düşüşe yol açmaktadır ki bunu halihazırda görmekteyiz” diye ekledi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, YouTube hızının hafta sonuna kadar yüzde 40, önümüzdeki hafta da yüzde 70 yavaşlayabileceğini açıklamıştı.

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rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), roskomnadzor, youtube, ihlal, saygısızlık, aleksandr hinşteyn