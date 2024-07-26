https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusyadan-youtubea-saygisizlik-ve-yasalari-cigneme-suclamasi-1086238857.html
Rusya’dan YouTube’a ‘saygısızlık ve yasaları çiğneme’ suçlaması
Rusya’dan YouTube’a ‘saygısızlık ve yasaları çiğneme’ suçlaması
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T17:41+0300
2024-07-26T17:41+0300
2024-07-26T17:36+0300
dünya
rusya
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
roskomnadzor
youtube
ihlal
saygısızlık
aleksandr hinşteyn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044096712_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c34c9ce714e5f82e6ed10550fb7e862b.jpg
Roskomnadzor’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yasalarımıza yönelik çok sayıda ihlal, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saygısızlık, YouTube'a karşı tedbirlerin alınması için gerekçe oluşturuyor. Böyle bir durumda şirketi motive etmek için yeterli araçlara sahibiz, bunları kullanma hakkını saklı tutuyoruz” ifadesine yer verildi.YouTube’un engellediği Rus hesap sayısının giderek arttığı belirtilen açıklamada, “Medyamız, gazetecilerimiz ve kamuya mal olmuş kişilerle başlayan Amerikalılar, bu yıl müzisyenlerimizin videolarını da engellemeye başladı. Üstelik sadece bazı eserlerini değil, tamamını, sırf Ruslar arasında popüler oldukları için. Şu anda toplamda 200'den fazla kanalımız engellenmiş durumda. Sadece bu yıl, 80'den fazlası engellendi” dendi.Google şirketinin iki yıl önce Rusya’dan giderek ülkedeki sunucularına yönelik hizmetini kestiğini anımsatan Roskomnadzor, “Bu yaklaşım video hizmetinin kalitesinde düşüşe yol açmaktadır ki bunu halihazırda görmekteyiz” diye ekledi.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, YouTube hızının hafta sonuna kadar yüzde 40, önümüzdeki hafta da yüzde 70 yavaşlayabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-hackerler-ukrayna-ordusundaki-3-binden-fazla-yabanci-militanin-bilgilerini-yayinladi-1086236562.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044096712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caf494d0041f91b0aacfcb137b5f3fe7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), roskomnadzor, youtube, ihlal, saygısızlık, aleksandr hinşteyn
rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), roskomnadzor, youtube, ihlal, saygısızlık, aleksandr hinşteyn
Rusya’dan YouTube’a ‘saygısızlık ve yasaları çiğneme’ suçlaması
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya ve vatandaşlarına yönelik sergilediği saygısızlık ve yaptığı sayısız yasa ihlalinin YouTube’a karşı harekete geçmek için gerekçe oluşturduğunu belirtti.
Roskomnadzor’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yasalarımıza yönelik çok sayıda ihlal, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saygısızlık, YouTube'a karşı tedbirlerin alınması için gerekçe oluşturuyor. Böyle bir durumda şirketi motive etmek için yeterli araçlara sahibiz, bunları kullanma hakkını saklı tutuyoruz” ifadesine yer verildi.
YouTube’un engellediği Rus hesap sayısının giderek arttığı belirtilen açıklamada, “Medyamız, gazetecilerimiz ve kamuya mal olmuş kişilerle başlayan Amerikalılar, bu yıl müzisyenlerimizin videolarını da engellemeye başladı. Üstelik sadece bazı eserlerini değil, tamamını, sırf Ruslar arasında popüler oldukları için. Şu anda toplamda 200'den fazla kanalımız engellenmiş durumda. Sadece bu yıl, 80'den fazlası engellendi” dendi.
Google şirketinin iki yıl önce Rusya’dan giderek ülkedeki sunucularına yönelik hizmetini kestiğini anımsatan Roskomnadzor, “Bu yaklaşım video hizmetinin kalitesinde düşüşe yol açmaktadır ki bunu halihazırda görmekteyiz” diye ekledi.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, YouTube hızının hafta sonuna kadar yüzde 40, önümüzdeki hafta da yüzde 70 yavaşlayabileceğini açıklamıştı.