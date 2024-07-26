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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-hackerler-ukrayna-ordusundaki-3-binden-fazla-yabanci-militanin-bilgilerini-yayinladi-1086236562.html
Rus hackerler, Ukrayna ordusundaki 3 binden fazla yabancı militanın bilgilerini yayınladı
Rus hackerler, Ukrayna ordusundaki 3 binden fazla yabancı militanın bilgilerini yayınladı
Sputnik Türkiye
Rus bilgisayar korsanları grubu RaHDit (Öfkeli Rus Hackerler), Ukrayna ordusu saflarında savaşan 3 bin 200 yabancı paralı askerin bilgilerini yayınladı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T15:56+0300
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ukrayna krizi
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bilgisayar korsanı
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Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda, “Fransa’daki Olimpiyatların açılış gününde, dünya kamuoyuna yurttaşlarının Zelenskiy rejiminin suçlarına karıştığını hatırlatmak istiyoruz. Bu da bayramınızın kan içinde boğulduğu anlamına geliyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri için savaşan 3 bin 200'den fazla yabancı paralı askeri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadesini kullandı.Paralı askerler listesinde örneğin Letonya’da yaşayan 1991 doğumlu Maurins Kristaps’in ismi geçiyor. Bu kişi, 2014 yılında Rusya’daki Kış Olimpiyat Oyunlarına katılarak kızak yarışında 21. olmuştu. Ardından Letonya Kızak Federasyonu’nun genel sekreterliği görevinde bulunmuştu.1993 doğumlu ABD vatandaşı Perce Tanner Reed, Oakland Polis Departmanı’nın eski üyesi. Bir yıl önce Indiana’da çocuk tacizi ve reşit olmayan birine yönelik suç işlenmesine yardımcı olma suçlarından tutuklandı.Bir diğer ABD vatandaşı 1981 doğumlu Evelyn Aschenbrenner, kıdemli asker olarak Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Uluslararası Lejyon Birinci Tabur Personel Bölümü Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Aschenbrenner, eşcinsel olduğunu beyan etti.İspanya vatandaşı Pablo Garrido Mancedo, Ukrayna’dan önce farklı çatışmalarda yer aldı, örneğin Suriye’deki Kürt silahlı oluşumlar saflarında savaştı.1959 doğumlu bir Livtanyalı daha Juris Alberts Ulmanis, Ukrayna ordusunun uluslararası lejyonu ve 67. Mekanize Tugay’ında görev aldı. İş insanı, profesör, dağcı, kuzey kutup araştırmacısı olarak tanıtılan Ulmanis, savaşa katılmak için defalarca Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna ordusuna maddi ve mali yardımda bulundu. “Savaş kişiselleştiğinde” adlı bir kitap yazdı.Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerin vatandaşı olan yabancı paralı askerlerin yoğun olarak bulunduğu yerlere düzenlenen saldırılara ilişkin düzenli olarak bilgi veriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Mart ayı itibariyle, özel askeri harekat sırasında Ukrayna’ya 13 bin 387 yabancı militan geldi, yaklaşık 6 bini öldürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kremlin-ukraynadan-muzakereler-konusunda-gelen-sinyallerin-gercekciliginden-supheliyiz-1086229870.html
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rusya, bilgisayar korsanı, rahdit, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, militan, letonya, abd, ispanya, rusya savunma bakanlığı
rusya, bilgisayar korsanı, rahdit, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, militan, letonya, abd, ispanya, rusya savunma bakanlığı

Rus hackerler, Ukrayna ordusundaki 3 binden fazla yabancı militanın bilgilerini yayınladı

15:56 26.07.2024
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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Rus bilgisayar korsanları grubu RaHDit (Öfkeli Rus Hackerler), Ukrayna ordusu saflarında savaşan 3 bin 200 yabancı paralı askerin bilgilerini yayınladı.
Bilgisayar korsanları, yayınladıkları mesajda, “Fransa’daki Olimpiyatların açılış gününde, dünya kamuoyuna yurttaşlarının Zelenskiy rejiminin suçlarına karıştığını hatırlatmak istiyoruz. Bu da bayramınızın kan içinde boğulduğu anlamına geliyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri için savaşan 3 bin 200'den fazla yabancı paralı askeri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Paralı askerler listesinde örneğin Letonya’da yaşayan 1991 doğumlu Maurins Kristaps’in ismi geçiyor. Bu kişi, 2014 yılında Rusya’daki Kış Olimpiyat Oyunlarına katılarak kızak yarışında 21. olmuştu. Ardından Letonya Kızak Federasyonu’nun genel sekreterliği görevinde bulunmuştu.
1993 doğumlu ABD vatandaşı Perce Tanner Reed, Oakland Polis Departmanı’nın eski üyesi. Bir yıl önce Indiana’da çocuk tacizi ve reşit olmayan birine yönelik suç işlenmesine yardımcı olma suçlarından tutuklandı.
Bir diğer ABD vatandaşı 1981 doğumlu Evelyn Aschenbrenner, kıdemli asker olarak Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Uluslararası Lejyon Birinci Tabur Personel Bölümü Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Aschenbrenner, eşcinsel olduğunu beyan etti.
İspanya vatandaşı Pablo Garrido Mancedo, Ukrayna’dan önce farklı çatışmalarda yer aldı, örneğin Suriye’deki Kürt silahlı oluşumlar saflarında savaştı.
1959 doğumlu bir Livtanyalı daha Juris Alberts Ulmanis, Ukrayna ordusunun uluslararası lejyonu ve 67. Mekanize Tugay’ında görev aldı. İş insanı, profesör, dağcı, kuzey kutup araştırmacısı olarak tanıtılan Ulmanis, savaşa katılmak için defalarca Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna ordusuna maddi ve mali yardımda bulundu. “Savaş kişiselleştiğinde” adlı bir kitap yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerin vatandaşı olan yabancı paralı askerlerin yoğun olarak bulunduğu yerlere düzenlenen saldırılara ilişkin düzenli olarak bilgi veriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Mart ayı itibariyle, özel askeri harekat sırasında Ukrayna’ya 13 bin 387 yabancı militan geldi, yaklaşık 6 bini öldürüldü.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств (5 июня 2024). Санкт-Петербург - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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