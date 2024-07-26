https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-yaklasik-14-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1086237562.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 14 bin Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Yaklaşık 14 bin Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada yaklaşık 14 bin düşman askerini etkisiz hale getirdi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T16:29+0300

2024-07-26T16:29+0300

2024-07-26T16:24+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 20-26 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 33 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna savunma sanayisinin barut üreten işletmeleri, zırhlı teçhizatın üretildiği ve onarıldığı atölyeler ve onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, İHA montaj atölyeleri, mühimmat ve füze depoları, teçhizat ve asker taşıyan trenler ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı yerler imha edildi.Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 825 Ukrayna askeri öldürdü ve bir adet Alman Leopard ve 2 adet ABD yapımı Abrams dahil 18 tank imha edildi.3 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken 2 adet ABD yapımı HIMARS fırlatma rampası, ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait radar donanımlı 2 fırlatma rampası, S-300 hava savunma sistemine ait radar donanımlı 2 fırlatma rampası da yok edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Mi-8 savaş helikopterini düşürürken 10 adet ATACMS, iki adet Toçka-U, 36 adet HIMARS füzesini ve 623 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 63 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-hackerler-ukrayna-ordusundaki-3-binden-fazla-yabanci-militanin-bilgilerini-yayinladi-1086236562.html

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