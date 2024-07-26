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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdden-ukraynada-hesap-hatasi-83-milyar-dolari-asti-1086237710.html
ABD'den Ukrayna'da hesap hatası: 8.3 milyar doları aştı
ABD'den Ukrayna'da hesap hatası: 8.3 milyar doları aştı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımların tutarını hesaplarken toplamda 8.3 milyar doların üzerinde hata yaptığı ortaya çıktı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T16:29+0300
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ABD'de Sayıştay, Ukrayna'ya yönelik askeri yardım hesaplarında yeni hatalar tespit etti. 2023 yılında 6.2 milyar dolarlık hatanın ortaya çıkarıldığını anımsatan Sayıştay, yeni raporunda biri 2 milyar, diğeri ise 119 milyon dolar olmak üzere iki hata yapıldığını belirledi.Sayıştay, Ukrayna'ya yardımla ilgili hesaplarda yapılan hataların 8 milyar 319 milyon dolara tekabül ettiğinin altını çizdi.Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bir denetim gerçekleştirmiş ve 2022 ve 2023 mali yıllarında Ukrayna'ya destek için tahsis edilen miktarın 6.2 milyar dolar fazla öngörüldüğünü tespit etmişti. Hatayla ilgili raporda, hesaplamalar sırasında Ukrayna'ya fiilen gönderilen silahların değil, Kiev'e tedarik edilen silahların yerini alacak silahların üretim maliyetinin dikkat alındığı belirtilmişti. Rapora göre Pentagon, yurtdışı yardım kanunundaki net olmayan muhasebe tanımları nedeniyle hesaplamalarda zorluklar yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rus-ordusu-kramatorskta-ukraynaya-ait-uzun-menzilli-fuze-deposunu-imha-etti-1086234870.html
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ABD'den Ukrayna'da hesap hatası: 8.3 milyar doları aştı

16:29 26.07.2024 (güncellendi: 16:31 26.07.2024)
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıZelenskiy Biden ile bir araya geldi
Zelenskiy Biden ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımların tutarını hesaplarken toplamda 8.3 milyar doların üzerinde hata yaptığı ortaya çıktı.
ABD'de Sayıştay, Ukrayna'ya yönelik askeri yardım hesaplarında yeni hatalar tespit etti.

2023 yılında 6.2 milyar dolarlık hatanın ortaya çıkarıldığını anımsatan Sayıştay, yeni raporunda biri 2 milyar, diğeri ise 119 milyon dolar olmak üzere iki hata yapıldığını belirledi.

Sayıştay, Ukrayna'ya yardımla ilgili hesaplarda yapılan hataların 8 milyar 319 milyon dolara tekabül ettiğinin altını çizdi.

Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bir denetim gerçekleştirmiş ve 2022 ve 2023 mali yıllarında Ukrayna'ya destek için tahsis edilen miktarın 6.2 milyar dolar fazla öngörüldüğünü tespit etmişti.

Hatayla ilgili raporda, hesaplamalar sırasında Ukrayna'ya fiilen gönderilen silahların değil, Kiev'e tedarik edilen silahların yerini alacak silahların üretim maliyetinin dikkat alındığı belirtilmişti.

Rapora göre Pentagon, yurtdışı yardım kanunundaki net olmayan muhasebe tanımları nedeniyle hesaplamalarda zorluklar yaşanmıştı.
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