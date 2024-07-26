Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz
© Sputnik / Валентина Певцова / PoolПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств (5 июня 2024). Санкт-Петербург
© Sputnik / Валентина Певцова / Pool
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele alınıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da müzakereler konusunda gelen olumlu sinyallerden tamamen emin olmadığını belirtti.
İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söyledi.
Peskov, Ukraynalı yetkililerden müzakerelerle ilgili somut sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Müzakerelere dair henüz somut bir şey yok. Anlaşılmaz sinyaller var ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz. Kiev rejiminin bizimle herhangi bir müzakere yürütmesine yönelik yasak hala yürürlükte. Dolayısıyla somut bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, salı günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.
Çarşamba günü başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söyleyerek Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak nitelemişti.
İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söyledi.
Peskov, Ukraynalı yetkililerden müzakerelerle ilgili somut sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Müzakerelere dair henüz somut bir şey yok. Anlaşılmaz sinyaller var ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz. Kiev rejiminin bizimle herhangi bir müzakere yürütmesine yönelik yasak hala yürürlükte. Dolayısıyla somut bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, salı günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.
Çarşamba günü başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söyleyerek Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak nitelemişti.