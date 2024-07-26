Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’yi bekleyen tehlike: Enerji yoksulluğu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kremlin-ukraynadan-muzakereler-konusunda-gelen-sinyallerin-gercekciliginden-supheliyiz-1086229870.html
Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz
Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T11:28+0300
2024-07-26T11:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
moskova
kiev
müzakere
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
wang yi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086229281_0:87:1600:988_1920x0_80_0_0_e38196f4325b9a4047371653e243dde2.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da müzakereler konusunda gelen olumlu sinyallerden tamamen emin olmadığını belirtti.İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söyledi.Peskov, Ukraynalı yetkililerden müzakerelerle ilgili somut sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Müzakerelere dair henüz somut bir şey yok. Anlaşılmaz sinyaller var ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz. Kiev rejiminin bizimle herhangi bir müzakere yürütmesine yönelik yasak hala yürürlükte. Dolayısıyla somut bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, salı günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.Çarşamba günü başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söyleyerek Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-rusyaya-iade-edildi-1086227113.html
rusya
ukrayna
moskova
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086229281_88:0:1536:1086_1920x0_80_0_0_198c0b57121d9d86dfd57731ad1e4c70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kiev, müzakere, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, wang yi, vladimir zelenskiy, vladimir putin
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kiev, müzakere, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, wang yi, vladimir zelenskiy, vladimir putin

Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz

11:28 26.07.2024
© Sputnik / Валентина Певцова / PoolПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств (5 июня 2024). Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств (5 июня 2024). Санкт-Петербург - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Валентина Певцова / Pool
Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele alınıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da müzakereler konusunda gelen olumlu sinyallerden tamamen emin olmadığını belirtti.

İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söyledi.

Peskov, Ukraynalı yetkililerden müzakerelerle ilgili somut sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Müzakerelere dair henüz somut bir şey yok. Anlaşılmaz sinyaller var ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz. Kiev rejiminin bizimle herhangi bir müzakere yürütmesine yönelik yasak hala yürürlükte. Dolayısıyla somut bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, salı günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.

Çarşamba günü başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söyleyerek Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak nitelemişti.
Moskova'da terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
TÜRKİYE
Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала