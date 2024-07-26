https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kremlin-ukraynadan-muzakereler-konusunda-gelen-sinyallerin-gercekciliginden-supheliyiz-1086229870.html

Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz

Kremlin: Ukrayna'dan müzakereler konusunda gelen sinyallerin gerçekçiliğinden şüpheliyiz

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gönderdiği 'müzakerelere hazırız' mesajı, Kiev'den somut adım gelmemesi nedeniyle Rusya'da temkinli bir şekilde ele... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T11:28+0300

2024-07-26T11:28+0300

2024-07-26T11:28+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

moskova

kiev

müzakere

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

wang yi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da müzakereler konusunda gelen olumlu sinyallerden tamamen emin olmadığını belirtti.İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, Moskova'nın Kiev'in müzakerelere hazır olduğuna dair Ukrayna'dan gelen sinyallerin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini ve bu konuda hiçbir somut adım bulunmadığını söyledi.Peskov, Ukraynalı yetkililerden müzakerelerle ilgili somut sinyal gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Müzakerelere dair henüz somut bir şey yok. Anlaşılmaz sinyaller var ama bunların ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz. Kiev rejiminin bizimle herhangi bir müzakere yürütmesine yönelik yasak hala yürürlükte. Dolayısıyla somut bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, salı günü Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirmişti.Çarşamba günü başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Medya Festivali’nin katılımcılarıyla bir araya gelen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in meşruiyetini kesin olarak kaybettiğini söyleyerek Ukrayna’daki ihtilafın çözümü için barış sürecini ‘tercih edilen seçenek’ olarak nitelemişti.

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kiev, müzakere, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, wang yi, vladimir zelenskiy, vladimir putin