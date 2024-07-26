https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rtukten-muzik-yayincilarina-cinsel-icerik-ve-argo-uyarisi-1086237210.html

RTÜK'ten müzik yayıncılarına 'cinsel içerik' ve 'argo' uyarısı: 'Geleneklerimize aykırı'

RTÜK'ten müzik yayıncılarına 'cinsel içerik' ve 'argo' uyarısı: 'Geleneklerimize aykırı'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aşırı cinsel içerik, argo ve küfürlü sözler içeren müzik ve klip yayınlarının, "yayıncılık... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T16:39+0300

2024-07-26T16:39+0300

2024-07-26T16:40+0300

türkiye

rtük

müzik

cinsellik

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirdi.Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini, anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını belirten Şahin, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarının belirlendiğini kaydetti.Şahin, şunları kaydetti:

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