https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi, yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi, yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak
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Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Şarj edilebilir hibrit otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında indirim... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T08:55+0300
2024-07-26T08:55+0300
2024-07-26T08:55+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Yeni düzenlemeyle birlikte, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan, ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlara ÖTV indirimi uygulandı. İndirim oranları ise şöyle:Hangi otomobiller kapsamda?Tüm Plug-in Hybrid araçlar bu şartları karşılamıyor. ÖTV indirimi kapsamına giren bazı modeller ve uygulanacak ÖTV oranları şu şekilde:Fiyatlar ne kadar düşecek?Bayilerin, yeni düzenleme sonrasında fiyatlarını güncellemeleri bekleniyor. Örnek olarak:
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), indirim, indirim, araba, araç, ucuz, ucuzluk, resmi gazete
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), indirim, indirim, araba, araç, ucuz, ucuzluk, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi, yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak
Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Şarj edilebilir hibrit otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapıldı. İndirim, 70 kilometre üzeri menzile sahip araçları kapsıyor. Peki, hangi araçlar ÖTV indirimi alacak?
Yeni düzenlemeyle birlikte, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan, ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlara ÖTV indirimi uygulandı. İndirim oranları ise şöyle:
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 30 ÖTV. Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşanlar için yüzde 60 ÖTV. Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 1800 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 70 ÖTV.
Hangi otomobiller kapsamda?
Tüm Plug-in Hybrid araçlar bu şartları karşılamıyor. ÖTV indirimi kapsamına giren bazı modeller ve uygulanacak ÖTV oranları şu şekilde:
BYD Seal U DM-i: yüzde 30 ÖTV BMW X1 xDrive30e: yüzde 60 ÖTV DS 9 OPÉRA E-TENSE 250: yüzde 60 ÖTV
Fiyatlar ne kadar düşecek?
Bayilerin, yeni düzenleme sonrasında fiyatlarını güncellemeleri bekleniyor. Örnek olarak:
BYD Seal U DM-i
modeli, 2 milyon 150 bin liradan 1 milyon 320 bin liraya düşebilir.
BMW X1 xDrive30e
modeli, 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 liraya gerileyebilir.
DS 9 OPÉRA E-TENSE 250
modeli, 4 milyon 478 bin 100 liradan 3 milyon 980 bin 532 liraya düşebilir.