https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi, yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak

Resmi Gazete'de yayınlandı: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi, yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak

Sputnik Türkiye

Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Şarj edilebilir hibrit otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında indirim... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T08:55+0300

2024-07-26T08:55+0300

2024-07-26T08:55+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

indirim

indirim

araba

araç

ucuz

ucuzluk

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043152921_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_919464e1340972afab47290b3608c99b.jpg

Yeni düzenlemeyle birlikte, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan, ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlara ÖTV indirimi uygulandı. İndirim oranları ise şöyle:Hangi otomobiller kapsamda?Tüm Plug-in Hybrid araçlar bu şartları karşılamıyor. ÖTV indirimi kapsamına giren bazı modeller ve uygulanacak ÖTV oranları şu şekilde:Fiyatlar ne kadar düşecek?Bayilerin, yeni düzenleme sonrasında fiyatlarını güncellemeleri bekleniyor. Örnek olarak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bir-devir-sona-erdi-kamuda-tasarruf-devreye-girdi-uymayana-ceza-verilecek-1086226343.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ötv, özel tüketim vergisi (ötv), indirim, indirim, araba, araç, ucuz, ucuzluk, resmi gazete