https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/peynirlerin-satisina-yeni-duzenleme-kasar-olarak-satilamayacak-1086232858.html
Peynirlerin satışına yeni düzenleme: 'Kaşar' olarak satılamayacak
Peynirlerin satışına yeni düzenleme: 'Kaşar' olarak satılamayacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Peynir Tebliğ taslağıyla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel peynirleri... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T13:14+0300
2024-07-26T13:14+0300
2024-07-26T13:15+0300
yaşam
tarım ve orman bakanlığı
peynir
kaşar peyniri
gıda
sağlıklı beslenme
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Tarım ve Orman Bakanlığı "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği"ni güncellemeye hazırlanıyor.Yapılacak değişiklikle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek amaçlanıyor.Gıda adı yerine kullanım amacı yazılmayacakEritme peynirlerde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadeler gıdanın adının yerine kullanılamayacak. Temel görüş alanında, eritme peynir etiketinin büyüklüğü halihazırda en az 1,2 milimetre olmak zorunda. Yeni düzenlemeyle gıdanın adının yazımında punto büyüklüğü en az 3 milimetre olarak değiştirilecek.Eritme peynirin yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak.Peynirlerde çeşni oranı da yüzde 6 ile sınırlandırılacak.Tasklağa göre sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler de ezme ya da püre şeklinde kullanılamayacak.Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kamoyunun görüşüne açıldı. Gelen görüşler değerlendirilerek taslağa son hali verilecek.Tarım Bakanlığı, nisan ayında tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti.Gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadelerin kullanılması yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/seyahat-acentelerine-yeni-pazarlama-satis-yasagi-1086230675.html
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tarım ve orman bakanlığı, peynir, kaşar peyniri, gıda, sağlıklı beslenme
tarım ve orman bakanlığı, peynir, kaşar peyniri, gıda, sağlıklı beslenme
Peynirlerin satışına yeni düzenleme: 'Kaşar' olarak satılamayacak
13:14 26.07.2024 (güncellendi: 13:15 26.07.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Peynir Tebliğ taslağıyla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesinin yasaklanacağı öne sürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği"ni güncellemeye hazırlanıyor.
Yapılacak değişiklikle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek amaçlanıyor.
Gıda adı yerine kullanım amacı yazılmayacak
Eritme peynirlerde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadeler gıdanın adının yerine kullanılamayacak. Temel görüş alanında, eritme peynir etiketinin büyüklüğü halihazırda en az 1,2 milimetre olmak zorunda. Yeni düzenlemeyle gıdanın adının yazımında punto büyüklüğü en az 3 milimetre olarak değiştirilecek.
Eritme peynirin yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak.
Peynirlerde çeşni oranı da yüzde 6 ile sınırlandırılacak.
Tasklağa göre sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler de ezme ya da püre şeklinde kullanılamayacak.
Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kamoyunun görüşüne açıldı. Gelen görüşler değerlendirilerek taslağa son hali verilecek.
Tarım Bakanlığı, nisan ayında tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti.
Gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadelerin kullanılması yasaklanmıştı.