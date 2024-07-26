https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/peynirlerin-satisina-yeni-duzenleme-kasar-olarak-satilamayacak-1086232858.html

Peynirlerin satışına yeni düzenleme: 'Kaşar' olarak satılamayacak

Peynirlerin satışına yeni düzenleme: 'Kaşar' olarak satılamayacak

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Peynir Tebliğ taslağıyla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel peynirleri... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T13:14+0300

2024-07-26T13:14+0300

2024-07-26T13:15+0300

yaşam

tarım ve orman bakanlığı

peynir

kaşar peyniri

gıda

sağlıklı beslenme

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Tarım ve Orman Bakanlığı "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği"ni güncellemeye hazırlanıyor.Yapılacak değişiklikle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek amaçlanıyor.Gıda adı yerine kullanım amacı yazılmayacakEritme peynirlerde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadeler gıdanın adının yerine kullanılamayacak. Temel görüş alanında, eritme peynir etiketinin büyüklüğü halihazırda en az 1,2 milimetre olmak zorunda. Yeni düzenlemeyle gıdanın adının yazımında punto büyüklüğü en az 3 milimetre olarak değiştirilecek.Eritme peynirin yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak.Peynirlerde çeşni oranı da yüzde 6 ile sınırlandırılacak.Tasklağa göre sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler de ezme ya da püre şeklinde kullanılamayacak.Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kamoyunun görüşüne açıldı. Gelen görüşler değerlendirilerek taslağa son hali verilecek.Tarım Bakanlığı, nisan ayında tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti.Gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadelerin kullanılması yasaklanmıştı.

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tarım ve orman bakanlığı, peynir, kaşar peyniri, gıda, sağlıklı beslenme