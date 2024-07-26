https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/okan-buruktan-mourinho-ve-van-bronckhorst-aciklamasi-1086238177.html

Okan Buruk'tan Mourinho ve Van Bronckhorst açıklaması

Okan Buruk'tan Mourinho ve Van Bronckhorst açıklaması

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mourinho ve Van Bronckhorst gibi isimler Türkiye’ye geldi. Güçlü rakiplere karşı mücadele etmek beni sevindiren bir... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T17:15+0300

2024-07-26T17:15+0300

2024-07-26T17:15+0300

spor

okan buruk

jose mourinho

transfer

galatasaray

galatasaray sk

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.Şampiyon kadroyu korumalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Buruk, "Planladığımız transferlerin biri (Elias Jelert) dün aramıza katıldı. Bugün antrenmana çıktı. O anlamda bir teknik adam olarak mutluyum. Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, şampiyon takıma sahibiz. Bu büyük bir avantaj. Oyuncular bizi tanıyor, biz de oyuncuları tanıyoruz." dedi.Sezon başı kampında oyuncuların performansının yükseldiğini kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda başarılı oluyoruz. Hem geçen sene hem de önceki sene böyle oldu. Oyuncularımız çok motive. Hazırlık maçlarının sonuç olarak önemi yok. Oyuncularımızı performans olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da her geçen gün performansların yükseldiğini görüyoruz. Fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak güçlüyüz. Şampiyonluk apoleti çok ayrı bir şey. Bu öz güvenle sezona başlamak ayrı bir şey. Fiziksel olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Kadro olarak da çok iyi durumdayız. Galatasaraylılara düşen bu birlikteliği güçlü bir şekilde dışarıda da yaşamak ve birbirimize destek olmak." ifadelerini kullandı.Mourinho ve Bronckhorst açıklamasıGalatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yeni teknik direktörleri ve oluşturduğu yeni kadrolarla bu sezon mücadele etmek için sabırsızlandığını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/galatasaray-kapa-bildirdi-jelertin-bonservisi-ve-maasi-belli-oldu-1086225576.html

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okan buruk, jose mourinho, transfer, galatasaray, galatasaray sk