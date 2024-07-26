Okan Buruk'tan Mourinho ve Van Bronckhorst açıklaması
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mourinho ve Van Bronckhorst gibi isimler Türkiye’ye geldi. Güçlü rakiplere karşı mücadele etmek beni sevindiren bir şey." dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
Şampiyon kadroyu korumalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Buruk, "Planladığımız transferlerin biri (Elias Jelert) dün aramıza katıldı. Bugün antrenmana çıktı. O anlamda bir teknik adam olarak mutluyum. Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, şampiyon takıma sahibiz. Bu büyük bir avantaj. Oyuncular bizi tanıyor, biz de oyuncuları tanıyoruz." dedi.
Sezon başı kampında oyuncuların performansının yükseldiğini kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda başarılı oluyoruz. Hem geçen sene hem de önceki sene böyle oldu. Oyuncularımız çok motive. Hazırlık maçlarının sonuç olarak önemi yok. Oyuncularımızı performans olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da her geçen gün performansların yükseldiğini görüyoruz. Fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak güçlüyüz. Şampiyonluk apoleti çok ayrı bir şey. Bu öz güvenle sezona başlamak ayrı bir şey. Fiziksel olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Kadro olarak da çok iyi durumdayız. Galatasaraylılara düşen bu birlikteliği güçlü bir şekilde dışarıda da yaşamak ve birbirimize destek olmak." ifadelerini kullandı.
Sezon başı kampında oyuncuların performansının yükseldiğini kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda başarılı oluyoruz. Hem geçen sene hem de önceki sene böyle oldu. Oyuncularımız çok motive. Hazırlık maçlarının sonuç olarak önemi yok. Oyuncularımızı performans olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da her geçen gün performansların yükseldiğini görüyoruz. Fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak güçlüyüz. Şampiyonluk apoleti çok ayrı bir şey. Bu öz güvenle sezona başlamak ayrı bir şey. Fiziksel olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Kadro olarak da çok iyi durumdayız. Galatasaraylılara düşen bu birlikteliği güçlü bir şekilde dışarıda da yaşamak ve birbirimize destek olmak." ifadelerini kullandı.
Mourinho ve Bronckhorst açıklaması
Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yeni teknik direktörleri ve oluşturduğu yeni kadrolarla bu sezon mücadele etmek için sabırsızlandığını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. (Jose) Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi. Güçlü rakiplere karşı mücadele etmek beni sevindiren bir şey. Geçen senelerde de önemli teknik adamlar vardı. İlk başladığım sene Jorge Jesus gibi 'winner' bir karakter vardı. Gittiği her yerde şampiyon olmuş önemli bir güç vardı. Ona karşı şampiyonluk yaşadık. Şenol Güneş o sezon Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. Böyle önemli teknik adamlar gelecek, önemli yarışlar olacak. Önemli olan Türk futbolunun daha ileri gitmesi. Sezon başlamadan yine, 'O öyle dedi, bu bunu yaptı...' gibi kaos başlatmaya çalışanlar var. Bu tuzağa düşmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor. İki senedir şampiyonluktaki en önemli avantajımız, işimize odaklanmamızdı. Kafamızı karıştırmak isteyenler olacak. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Belki geçen seneden daha sertini yaşayacağız. Burada çok farklı ortamdayız. Farklı şartlarda yarışıyoruz. Bunların daha şiddetlisini bu sene yaşayabiliriz. Sakin kalıp, işimize odaklanıp, sadece kendi başarımız için ne yapabiliriz... Lig önemli ama Avrupa da çok önemli. Avrupa'da bütün Türk takımlarının başarılı olması çok önemli. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidip, orada başarılı olup, işimize devam etmek."