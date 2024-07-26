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Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu
Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i resmen kadrosuna kattı. Transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ve alacağı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T07:28+0300
2024-07-26T07:28+0300
2024-07-26T07:28+0300
spor
elias jelert
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galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
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Galatasaray Batshuayi'nin ardından 2. transferini de resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Elias Jelert için ödenecek olan bonservisi ve oyuncunun alacağı maaşı KAP'a bildirdi.Bonservi̇si̇ ve maaşı belli̇ olduGalatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Elias Jelert'in bonservisi için 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.5 yıllık sözleşmeye imza atan Danimarkalı futbolcu ise 2024-2025 sezonu için net 900 bin euro kazanacak. Sözleşmesinin diğer senelerinde ise bu miktara 100 bin euro zam eklenecek.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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elias jelert, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
elias jelert, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i resmen kadrosuna kattı. Transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ve alacağı ücreti açıkladı.
Galatasaray Batshuayi'nin ardından 2. transferini de resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Elias Jelert için ödenecek olan bonservisi ve oyuncunun alacağı maaşı KAP'a bildirdi.
Bonservi̇si̇ ve maaşı belli̇ oldu
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Elias Jelert'in bonservisi için 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
5 yıllık sözleşmeye imza atan Danimarkalı futbolcu ise 2024-2025 sezonu için net 900 bin euro kazanacak. Sözleşmesinin diğer senelerinde ise bu miktara 100 bin euro zam eklenecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."