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Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu
Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i resmen kadrosuna kattı. Transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ve alacağı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T07:28+0300
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Galatasaray Batshuayi'nin ardından 2. transferini de resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Elias Jelert için ödenecek olan bonservisi ve oyuncunun alacağı maaşı KAP'a bildirdi.Bonservi̇si̇ ve maaşı belli̇ olduGalatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Elias Jelert'in bonservisi için 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.5 yıllık sözleşmeye imza atan Danimarkalı futbolcu ise 2024-2025 sezonu için net 900 bin euro kazanacak. Sözleşmesinin diğer senelerinde ise bu miktara 100 bin euro zam eklenecek.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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elias jelert, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu

07:28 26.07.2024
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA
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Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i resmen kadrosuna kattı. Transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ve alacağı ücreti açıkladı.
Galatasaray Batshuayi'nin ardından 2. transferini de resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Elias Jelert için ödenecek olan bonservisi ve oyuncunun alacağı maaşı KAP'a bildirdi.

Bonservi̇si̇ ve maaşı belli̇ oldu

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Elias Jelert'in bonservisi için 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
5 yıllık sözleşmeye imza atan Danimarkalı futbolcu ise 2024-2025 sezonu için net 900 bin euro kazanacak. Sözleşmesinin diğer senelerinde ise bu miktara 100 bin euro zam eklenecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
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