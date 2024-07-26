https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/galatasaray-kapa-bildirdi-jelertin-bonservisi-ve-maasi-belli-oldu-1086225576.html

Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu

Galatasaray KAP'a bildirdi: Jelert'in bonservisi ve maaşı belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i resmen kadrosuna kattı. Transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini ve alacağı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T07:28+0300

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spor

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galatasaray sk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Galatasaray Batshuayi'nin ardından 2. transferini de resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Elias Jelert için ödenecek olan bonservisi ve oyuncunun alacağı maaşı KAP'a bildirdi.Bonservi̇si̇ ve maaşı belli̇ olduGalatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Elias Jelert'in bonservisi için 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.5 yıllık sözleşmeye imza atan Danimarkalı futbolcu ise 2024-2025 sezonu için net 900 bin euro kazanacak. Sözleşmesinin diğer senelerinde ise bu miktara 100 bin euro zam eklenecek.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Sputnik Türkiye

elias jelert, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)