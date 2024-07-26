https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/naci-gorur-her-iki-fayda-da-deprem-bekliyoruz-diyerek-acikladi-deprem-kucuk-ama-yeri-can-sikici-1086245014.html

Naci Görür 'her iki fayda da deprem bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Deprem küçük ama yeri can sıkıcı'

Naci Görür 'her iki fayda da deprem bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Deprem küçük ama yeri can sıkıcı'

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı açıklamada depremin küçük ancak yerinin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T22:00+0300

2024-07-26T22:00+0300

2024-07-26T22:00+0300

türkiye

naci görür

deprem

bingöl

karlıova

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

doğu anadolu fay hattı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulmuştu.Söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 18.27’de gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.2 olarak ölçüldüğü ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1086240799.html

türkiye

bingöl

karlıova

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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