https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/naci-gorur-her-iki-fayda-da-deprem-bekliyoruz-diyerek-acikladi-deprem-kucuk-ama-yeri-can-sikici-1086245014.html
Naci Görür 'her iki fayda da deprem bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Deprem küçük ama yeri can sıkıcı'
Naci Görür 'her iki fayda da deprem bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Deprem küçük ama yeri can sıkıcı'
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı açıklamada depremin küçük ancak yerinin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T22:00+0300
2024-07-26T22:00+0300
2024-07-26T22:00+0300
türkiye
naci görür
deprem
bingöl
karlıova
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
doğu anadolu fay hattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulmuştu.Söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 18.27’de gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.2 olarak ölçüldüğü ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1086240799.html
türkiye
bingöl
karlıova
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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naci görür twitter, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür deprem uyarısı, naci görür bingöl, naci görür karlıova, bingöl deprem
naci görür twitter, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür deprem uyarısı, naci görür bingöl, naci görür karlıova, bingöl deprem
Naci Görür 'her iki fayda da deprem bekliyoruz' diyerek açıkladı: 'Deprem küçük ama yeri can sıkıcı'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem hakkında yaptığı açıklamada depremin küçük ancak yerinin can sıkıcı olduğunu vurguladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulmuştu.
Söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür şu cümleleri kaydetti:
Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 18.27’de gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.2 olarak ölçüldüğü ifade edilmişti.