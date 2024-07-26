https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1086240799.html

AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem

AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T18:42+0300

2024-07-26T18:42+0300

2024-07-26T18:52+0300

türkiye

deprem

bingöl

karlıova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.18.27’de gerçekleştiği ifade edilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken depremin yerin 11.88 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.Bingöl Valiliği’nden açıklamaBingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada yaşanan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tugrul-turkes-zorunlu-diyerek-duyurdu-osman-kavala-ziyareti-aciklamasi-1086240069.html

türkiye

bingöl

karlıova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, bingöl, karlıova