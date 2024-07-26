https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1086240799.html
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T18:42+0300
2024-07-26T18:42+0300
2024-07-26T18:52+0300
türkiye
deprem
bingöl
karlıova
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.18.27’de gerçekleştiği ifade edilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken depremin yerin 11.88 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.Bingöl Valiliği’nden açıklamaBingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada yaşanan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tugrul-turkes-zorunlu-diyerek-duyurdu-osman-kavala-ziyareti-aciklamasi-1086240069.html
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deprem, bingöl, karlıova
AFAD duyurdu: Bingöl’de deprem
18:42 26.07.2024 (güncellendi: 18:52 26.07.2024)
AFAD'ın verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
18.27’de gerçekleştiği ifade edilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken depremin yerin 11.88 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
Bingöl Valiliği’nden açıklama
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada yaşanan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı ifade edildi.