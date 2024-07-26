https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mhp-grup-baskanvekili-akcay-hastanede-musahede-altina-alindi-1086235597.html
MHP Grup Başkanvekili Akçay hastanede müşahede altına alındı
MHP Grup Başkanvekili Akçay hastanede müşahede altına alındı
Sputnik Türkiye
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastanede müşahede altına alındı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T15:09+0300
2024-07-26T15:09+0300
2024-07-26T15:09+0300
türkiye
mhp grup başkanvekili erkan akçay
erkan akçay
mhp
hastane
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Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı.Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ucuslarda-rotar-sorunu-tepkiler-surerken-erdogan-devreye-girdi-1086228271.html
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mhp grup başkanvekili erkan akçay, erkan akçay, mhp, hastane
mhp grup başkanvekili erkan akçay, erkan akçay, mhp, hastane
MHP Grup Başkanvekili Akçay hastanede müşahede altına alındı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastanede müşahede altına alındı.
Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı.
Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.
Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.