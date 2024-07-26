MHP Grup Başkanvekili Akçay hastanede müşahede altına alındı

Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı.



Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.



Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.