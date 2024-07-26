https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-rusyaya-iade-edildi-1086227113.html

Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi

Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi

Sputnik Türkiye

Moskova'da bombalı saldırı düzenledikten sonra Türkiye'ye kaçan Rus terörist, Türk makamları tarafından yürütülen sorgu faaliyetlerinin ardından Rusya'ya... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T09:21+0300

2024-07-26T09:21+0300

2024-07-26T09:33+0300

türkiye

türkiye

rusya

iade

terörist

patlama

moskova

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

istanbul

ukrayna güvenlik servisi

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Türk makamları, önceki gün Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten hemen sonra Türkiye'ye kaçan ve Türk güvenlik güçleri tarafından çok kısa sürede yakalanan Rus terörist Yevgeniy Serebryakov'u Rusya'ya iade etti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki bombalı saldırının faili olarak Türkiye'de yakalanan Serebryakov'un Türk Hava Yolları uçağıyla Rusya'ya indikten sonraki görüntülerini paylaştı.'İstanbul'da Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir koordinatörle buluştum'Moskova'da FSB yetkilileri tarafından sorguya çekilen Serebryakov, saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla gerçekleştirdiğini itiraf ederek İstanbul'da SBU'dan bir koordinatörle görüştüğünü anlattı.Serebryakov, "İlya adında biriyle konuşmaya başladım, SBU çalışanı olduğunu düşünüyorum. Onunla Wire üzerinden konuştuk, ayrıca İstanbul'da bir görüşme yaptık" dedi.

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Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, iade, terörist, patlama, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), istanbul, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)