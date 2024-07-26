https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-rusyaya-iade-edildi-1086227113.html
Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi
Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi
Sputnik Türkiye
Moskova'da bombalı saldırı düzenledikten sonra Türkiye'ye kaçan Rus terörist, Türk makamları tarafından yürütülen sorgu faaliyetlerinin ardından Rusya'ya... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T09:21+0300
2024-07-26T09:21+0300
2024-07-26T09:33+0300
türkiye
türkiye
rusya
iade
terörist
patlama
moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
istanbul
ukrayna güvenlik servisi
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Türk makamları, önceki gün Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten hemen sonra Türkiye'ye kaçan ve Türk güvenlik güçleri tarafından çok kısa sürede yakalanan Rus terörist Yevgeniy Serebryakov'u Rusya'ya iade etti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki bombalı saldırının faili olarak Türkiye'de yakalanan Serebryakov'un Türk Hava Yolları uçağıyla Rusya'ya indikten sonraki görüntülerini paylaştı.'İstanbul'da Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir koordinatörle buluştum'Moskova'da FSB yetkilileri tarafından sorguya çekilen Serebryakov, saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla gerçekleştirdiğini itiraf ederek İstanbul'da SBU'dan bir koordinatörle görüştüğünü anlattı.Serebryakov, "İlya adında biriyle konuşmaya başladım, SBU çalışanı olduğunu düşünüyorum. Onunla Wire üzerinden konuştuk, ayrıca İstanbul'da bir görüşme yaptık" dedi.
türkiye
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türkiye, rusya, iade, terörist, patlama, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), istanbul, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
türkiye, rusya, iade, terörist, patlama, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), istanbul, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
Bodrum'da yakalanan Rus terörist Rusya'ya iade edildi
09:21 26.07.2024 (güncellendi: 09:33 26.07.2024)
Moskova'da bombalı saldırı düzenledikten sonra Türkiye'ye kaçan Rus terörist, Türk makamları tarafından yürütülen sorgu faaliyetlerinin ardından Rusya'ya gönderildi.
Türk makamları, önceki gün Moskova'da üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten hemen sonra Türkiye'ye kaçan ve Türk güvenlik güçleri tarafından çok kısa sürede yakalanan Rus terörist Yevgeniy Serebryakov'u Rusya'ya iade etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki bombalı saldırının faili olarak Türkiye'de yakalanan Serebryakov'un Türk Hava Yolları uçağıyla Rusya'ya indikten sonraki görüntülerini paylaştı.
'İstanbul'da Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir koordinatörle buluştum'
Moskova'da FSB yetkilileri tarafından sorguya çekilen Serebryakov, saldırıyı Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla gerçekleştirdiğini itiraf ederek İstanbul'da SBU'dan bir koordinatörle görüştüğünü anlattı.
Serebryakov, "İlya adında biriyle konuşmaya başladım, SBU çalışanı olduğunu düşünüyorum. Onunla Wire üzerinden konuştuk, ayrıca İstanbul'da bir görüşme yaptık" dedi.