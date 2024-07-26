İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hataylı depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de turizm
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
17:15
2 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:32
7 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Olimpiyatlar öncesi sabotaj ve bomba alarmı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
21:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/istanbul-havalimani-taksicilerinden-ukomeye-tepki-bu-oran-buyuk-bir-adaletsizlik-olusturdu-1086246216.html
İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'
İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, servis, minibüs ve taksi taşımacılığına dün gelen zamlara dair açıklamalarda bulundu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T22:30+0300
2024-07-26T22:30+0300
türkiye
istanbul havalimanı
taksi
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
zam
tepki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün yaptığı toplantının ardından İstanbul'da toplu taşıma ve taksi taşımacılığına zam yapıldı. Yeni ücretlendirmeye göre en kısa mesafe taksi ücreti 100 TL olurken, taksimetre açılış ücreti 30 TL'ye yükseldi. Yapılan zamları yetersiz bulduklarını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Can, yazılı bir açıklama yaptı.'Bu zam oranı, İstanbul taksicilerinde büyük bir adaletsizlik oluşturdu'Can yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Türkiye genelinde taksimetre ücretlerinde yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok ilde kilometre başına ücret yaklaşık olarak 30 TL seviyesine çekilmiştir. Bu karar, akaryakıt fiyatlarının, bakım ve amortisman maliyetlerinin, SGK prim gibi diğer gider kalemlerinin ülke genelinde aynı oranda artmasında olmasından dolayı alınmış olup, adil bir düzenleme hedeflenmiştir. Fakat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından dün yapılan açıklama ile İstanbul'da taksimetre kilometre ücretine yalnızca yüzde 13 oranında zam yapılmıştır. Bu düzenleme ile İstanbul'da kilometre başına ücret 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu zam oranı, diğer illerle kıyaslandığında İstanbul taksicilerine büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır'' diye konuştu.'Adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyoruz'İstanbul'da taksimetre ücretlerinin daha düşük tutulmasının hem taksici esnafı hem de İstanbullu vatandaşlar üzerinde olumsuzluk oluşturabileceğine dikkat çeken Fahrettin Can, ‘'İstanbul'daki taksiciler, maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve bu durum işlerini sürdürebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yeterli gelir elde edemeyen taksiciler, araçlarının bakımını ve yenilemesini yapmakta zorluk çekmektedir. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Vatandaşlar açısından bakıldığında düşük ücretler nedeniyle taksi hizmetinin kalitesi düşmektedir. Taksicilerin maliyetlerini karşılamakta zorlanması, hizmet sürekliliği ve güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Ayrıca yeterli gelir elde edemeyen taksicilerin başka iş arayışlarına yönelmesi, sektörde deneyimli ve güvenilir şoför sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum İstanbul'da taksi hizmetinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta ve hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. İstanbul taksicileri olarak, adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyor ve bu konuda yetkilileri gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabilmek için daha adil bir zam oranının belirlenmesini ve İstanbul'daki taksimetre ücretlerinin ülke genelindeki seviyeye çekilmesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html
türkiye
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0293e52f414518fbbd7376f65633485d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul havalimanı, taksi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), zam, tepki
istanbul havalimanı, taksi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), zam, tepki

İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'

22:30 26.07.2024
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, servis, minibüs ve taksi taşımacılığına dün gelen zamlara dair açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün yaptığı toplantının ardından İstanbul'da toplu taşıma ve taksi taşımacılığına zam yapıldı.
Yeni ücretlendirmeye göre en kısa mesafe taksi ücreti 100 TL olurken, taksimetre açılış ücreti 30 TL'ye yükseldi. Yapılan zamları yetersiz bulduklarını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Can, yazılı bir açıklama yaptı.

'Bu zam oranı, İstanbul taksicilerinde büyük bir adaletsizlik oluşturdu'

Can yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Türkiye genelinde taksimetre ücretlerinde yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok ilde kilometre başına ücret yaklaşık olarak 30 TL seviyesine çekilmiştir. Bu karar, akaryakıt fiyatlarının, bakım ve amortisman maliyetlerinin, SGK prim gibi diğer gider kalemlerinin ülke genelinde aynı oranda artmasında olmasından dolayı alınmış olup, adil bir düzenleme hedeflenmiştir. Fakat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından dün yapılan açıklama ile İstanbul'da taksimetre kilometre ücretine yalnızca yüzde 13 oranında zam yapılmıştır. Bu düzenleme ile İstanbul'da kilometre başına ücret 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu zam oranı, diğer illerle kıyaslandığında İstanbul taksicilerine büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır'' diye konuştu.

'Adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyoruz'

İstanbul'da taksimetre ücretlerinin daha düşük tutulmasının hem taksici esnafı hem de İstanbullu vatandaşlar üzerinde olumsuzluk oluşturabileceğine dikkat çeken Fahrettin Can, ‘'İstanbul'daki taksiciler, maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve bu durum işlerini sürdürebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yeterli gelir elde edemeyen taksiciler, araçlarının bakımını ve yenilemesini yapmakta zorluk çekmektedir. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Vatandaşlar açısından bakıldığında düşük ücretler nedeniyle taksi hizmetinin kalitesi düşmektedir. Taksicilerin maliyetlerini karşılamakta zorlanması, hizmet sürekliliği ve güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Ayrıca yeterli gelir elde edemeyen taksicilerin başka iş arayışlarına yönelmesi, sektörde deneyimli ve güvenilir şoför sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum İstanbul'da taksi hizmetinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta ve hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. İstanbul taksicileri olarak, adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyor ve bu konuda yetkilileri gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabilmek için daha adil bir zam oranının belirlenmesini ve İstanbul'daki taksimetre ücretlerinin ülke genelindeki seviyeye çekilmesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
EKONOMİ
İstanbul'da ulaşıma zam
Dün, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала