https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/istanbul-havalimani-taksicilerinden-ukomeye-tepki-bu-oran-buyuk-bir-adaletsizlik-olusturdu-1086246216.html

İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'

İstanbul Havalimanı taksicilerinden UKOME'ye tepki: 'Bu oran büyük bir adaletsizlik oluşturdu'

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, servis, minibüs ve taksi taşımacılığına dün gelen zamlara dair açıklamalarda bulundu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T22:30+0300

2024-07-26T22:30+0300

2024-07-26T22:30+0300

türkiye

istanbul havalimanı

taksi

ukome

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

zam

tepki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) dün yaptığı toplantının ardından İstanbul'da toplu taşıma ve taksi taşımacılığına zam yapıldı. Yeni ücretlendirmeye göre en kısa mesafe taksi ücreti 100 TL olurken, taksimetre açılış ücreti 30 TL'ye yükseldi. Yapılan zamları yetersiz bulduklarını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Can, yazılı bir açıklama yaptı.'Bu zam oranı, İstanbul taksicilerinde büyük bir adaletsizlik oluşturdu'Can yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Türkiye genelinde taksimetre ücretlerinde yapılan düzenlemeler ile birlikte birçok ilde kilometre başına ücret yaklaşık olarak 30 TL seviyesine çekilmiştir. Bu karar, akaryakıt fiyatlarının, bakım ve amortisman maliyetlerinin, SGK prim gibi diğer gider kalemlerinin ülke genelinde aynı oranda artmasında olmasından dolayı alınmış olup, adil bir düzenleme hedeflenmiştir. Fakat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından dün yapılan açıklama ile İstanbul'da taksimetre kilometre ücretine yalnızca yüzde 13 oranında zam yapılmıştır. Bu düzenleme ile İstanbul'da kilometre başına ücret 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu zam oranı, diğer illerle kıyaslandığında İstanbul taksicilerine büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır'' diye konuştu.'Adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyoruz'İstanbul'da taksimetre ücretlerinin daha düşük tutulmasının hem taksici esnafı hem de İstanbullu vatandaşlar üzerinde olumsuzluk oluşturabileceğine dikkat çeken Fahrettin Can, ‘'İstanbul'daki taksiciler, maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve bu durum işlerini sürdürebilmelerini zorlaştırmaktadır. Yeterli gelir elde edemeyen taksiciler, araçlarının bakımını ve yenilemesini yapmakta zorluk çekmektedir. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Vatandaşlar açısından bakıldığında düşük ücretler nedeniyle taksi hizmetinin kalitesi düşmektedir. Taksicilerin maliyetlerini karşılamakta zorlanması, hizmet sürekliliği ve güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Ayrıca yeterli gelir elde edemeyen taksicilerin başka iş arayışlarına yönelmesi, sektörde deneyimli ve güvenilir şoför sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum İstanbul'da taksi hizmetinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta ve hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. İstanbul taksicileri olarak, adil ve hakkaniyetli bir ücretlendirme sistemi talep ediyor ve bu konuda yetkilileri gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabilmek için daha adil bir zam oranının belirlenmesini ve İstanbul'daki taksimetre ücretlerinin ülke genelindeki seviyeye çekilmesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, taksi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), zam, tepki