https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fransiz-yetkililer-olimpiyat-oyunlarina-katilan-konuklarin-temel-ihtiyaclarini-goz-ardi-ediyor-1086223687.html

‘Fransız yetkililer Olimpiyat Oyunlarına katılan konukların temel ihtiyaçlarını göz ardı ediyor’

‘Fransız yetkililer Olimpiyat Oyunlarına katılan konukların temel ihtiyaçlarını göz ardı ediyor’

Sputnik Türkiye

İranlı gazeteciler, Fransız yetkililerin Paris’te Olimpiyat Oyunlarına katılan konukların temel ihtiyaçlarını göz ardı ettiklerini bildirdi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T01:19+0300

2024-07-26T01:19+0300

2024-07-26T01:19+0300

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organizasyon

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İran resmi haber ajansı IRNA’da görevli gazeteciler, Fransız yetkililerin Olimpiyat konuklarının ihtiyaçlarını karşılamadığını, sporcuların ulaşım sorunu ve düşük yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduklarını, başkent sokaklarının ise ‘evsiz insanlarla dolu’ olduğunu belirtti.Genellikle uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapanların, ülkelerinin dünya sahnesindeki imajını koruyabilmesi, konuklarda ise ziyaretten olumlu izlenimler edinmesi amacıyla tüm konuklar için konforlu koşullar yaratmaya çalıştıklarına dikkat çeken gazeteciler, ‘Bu seviyedeki müsabakaların Paris yetkilileri ve sakinleri için pek te önemliymiş gibi görünmediğini’ ifade etti.IRNA mensuplarına göre, Fransız yetkililerin Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesine büyük yatırım yaptıkları yönündeki açıklamalarına rağmen, ‘medya temsilcileri ve konuklar içme suyu konusunda bile sorun yaşayabiliyor’.Paris’teki Olimpiyat Oyunlarını takip etmeye gelen gazeteciler için havaalanından ikamet edecekleri yere kadar transfer organize edilmediğini aktaran ajans, ‘herkesin toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığını’, aynı zamanda ‘metroda yürüyen merdivenlerin çalışmadığını vurguladı.Habere göre medya temsilcilerin ve sporcuların yaşadığı otellerde ‘klima sistemleri devre dışı’, kentin sokakları ise ‘dilencilerle dolu olması mevcut güvenlik sorunlarını daha da kötüleştiriyor.’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240228/2024-paris-olimpiyatlari-ile-ilgili-guvenlik-bilgilerinin-bulundugu-usb-bellek-calindi-1081190794.html

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fransa, paris, olimpiyat oyunları, irna ajansı, gazeteciler, gazeteciler, organizasyon