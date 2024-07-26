https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fransada-olimpiyatlar-oncesi-bir-bomba-alarmi-daha-havalimani-tahliye-ediliyor-1086233480.html

Fransa'da olimpiyatlar öncesi bir bomba alarmı daha: Havalimanı tahliye ediliyor

Fransa'da olimpiyatlar öncesi bir bomba alarmı daha: Havalimanı tahliye ediliyor

Sputnik Türkiye

2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'da bomba alarmı verildi. Mulhouse Havalimanı tahliye ediliyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T13:38+0300

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sabotaj

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Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye ediliyor. France Bleu'da yer alan habere göre boşaltılan havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı. Uçuşlarda gecikmeler bekleniyor.Tren seferleri de durmuştuBugün sabah Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının 'kötü niyetli kişilerin eylemleri' nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtilmişti. Düzenlenen sabotajın ardından Fransa'da tren garlarında kaos yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fransada-olimpiyat-oyunlarinin-acilisina-saatler-kala-tren-hatlarina-sabotaj-1086231488.html

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