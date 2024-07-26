https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fransada-olimpiyatlar-oncesi-bir-bomba-alarmi-daha-havalimani-tahliye-ediliyor-1086233480.html
Fransa'da olimpiyatlar öncesi bir bomba alarmı daha: Havalimanı tahliye ediliyor
Fransa'da olimpiyatlar öncesi bir bomba alarmı daha: Havalimanı tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'da bomba alarmı verildi. Mulhouse Havalimanı tahliye ediliyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:38+0300
2024-07-26T13:56+0300
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sabotaj
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Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye ediliyor. France Bleu'da yer alan habere göre boşaltılan havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı. Uçuşlarda gecikmeler bekleniyor.Tren seferleri de durmuştuBugün sabah Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının 'kötü niyetli kişilerin eylemleri' nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtilmişti. Düzenlenen sabotajın ardından Fransa'da tren garlarında kaos yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fransada-olimpiyat-oyunlarinin-acilisina-saatler-kala-tren-hatlarina-sabotaj-1086231488.html
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havalimanı, fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, olimpiyat oyunları, sabotaj, sabotaj, tren, uçak, uçak seferi, iptal, iptal
havalimanı, fransa, bomba, bomba, bomba ihbarı, olimpiyat oyunları, sabotaj, sabotaj, tren, uçak, uçak seferi, iptal, iptal
Fransa'da olimpiyatlar öncesi bir bomba alarmı daha: Havalimanı tahliye ediliyor
13:38 26.07.2024 (güncellendi: 13:56 26.07.2024)
2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'da bomba alarmı verildi. Mulhouse Havalimanı tahliye ediliyor.
Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye ediliyor. France Bleu'da yer alan habere göre boşaltılan havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı. Uçuşlarda gecikmeler bekleniyor.
Tren seferleri de durmuştu
Bugün sabah Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının 'kötü niyetli kişilerin eylemleri' nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtilmişti. Düzenlenen sabotajın ardından Fransa'da tren garlarında kaos yaşandı.