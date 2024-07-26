https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fenerbahcede-iki-futbolcu-ile-yollar-ayrildi-1086234777.html

Fenerbahçe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Sputnik Türkiye

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini duyurdu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T14:42+0300

2024-07-26T14:42+0300

2024-07-26T14:42+0300

spor

fenerbahçe

umut nayır

transfer

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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fenerbahçe, umut nayır, transfer