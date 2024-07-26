https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fenerbahcede-iki-futbolcu-ile-yollar-ayrildi-1086234777.html
Fenerbahçe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Sputnik Türkiye
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini duyurdu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T14:42+0300
2024-07-26T14:42+0300
2024-07-26T14:42+0300
spor
fenerbahçe
umut nayır
transfer
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/jose-mourinho-taraftarimizin-da-destegiyle-turu-gecmek-istiyoruz-1086151237.html
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fenerbahçe, umut nayır, transfer
fenerbahçe, umut nayır, transfer
Fenerbahçe'de iki futbolcu ile yollar ayrıldı
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer ettiklerini duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.
Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.
Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.