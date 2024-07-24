https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/jose-mourinho-taraftarimizin-da-destegiyle-turu-gecmek-istiyoruz-1086151237.html

Jose Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz

Jose Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T00:23+0300

2024-07-24T00:23+0300

2024-07-24T00:23+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

uefa şampiyonlar ligi

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Lugano-Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez" diye konuştu.Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:​​​​​​​Dzeko: Avantajlı durumdayızEdin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız" ifadelerini kullandı.Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turu-ilk-macinda-fenerbahce-luganoyu-4-3-maglup-etti-1086149752.html

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jose mourinho, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi