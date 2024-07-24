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Jose Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz
Jose Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T00:23+0300
2024-07-24T00:23+0300
spor
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fenerbahçe
uefa şampiyonlar ligi
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Lugano-Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez" diye konuştu.Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:​​​​​​​Dzeko: Avantajlı durumdayızEdin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız" ifadelerini kullandı.Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/uefa-sampiyonlar-ligi-2-eleme-turu-ilk-macinda-fenerbahce-luganoyu-4-3-maglup-etti-1086149752.html
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jose mourinho, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi
jose mourinho, fenerbahçe, uefa şampiyonlar ligi

Jose Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz

00:23 24.07.2024
© AA / Piero CruciattiJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA / Piero Cruciatti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, taraftarların da desteğiyle turu geçmek istediklerini söyledi.
Lugano-Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.
Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez" diye konuştu.
Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:
"Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim. Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüpte bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."

​​​​​​​Dzeko: Avantajlı durumdayız

Edin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.
Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız" ifadelerini kullandı.
Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Büyük bir karakter. Fenerbahçe'de teknik adam olması mükemmel bir durum. Mourinho'yu 2 kelime ile açıklamak zor. 2 kelimeden fazla kelimeyle açıklamak lazım. Her şeyden bir şey barındırıyor. Eğlenceli olduğunda gerçekten eğlencelidir ama sinirliyken de gerçekten sinirlidir."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano takımıyla mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Lugano’yu 4-3 mağlup etti
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