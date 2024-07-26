https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/eytliye-tesvik-kalkiyor-isverenlerin-de-maliyeti-artacak-1086228988.html

EYT’liye teşvik kalkıyor: İşverenlerin de maliyeti artacak

EYT’liye teşvik kalkıyor: İşverenlerin de maliyeti artacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önümüzdeki hafta yasalaşarak Resmi... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T11:26+0300

2024-07-26T11:26+0300

2024-07-26T11:29+0300

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eyt

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, emekli aylıklarının en düşük 12 bin 500 TL olarak ödenmesine dair düzenleme yer alıyor. Bunun yanı sıra, işverenleri yakından ilgilendiren iki önemli düzenleme daha bulunuyor.Sigorta prim oranları artacakTeklifin ilk yedi maddesi TBMM'de kabul edildi ve önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre düzenleme yasalaşırsa, Ağustos ayından itibaren işverenler için işçi çalıştırmanın maliyeti artacak. İşverenlerin, SGK’ya aktardıkları sigorta prim oranlarında değişiklik yapılacak.EYT teşviği kaldırılıyorGeçtiğimiz yıl mart ayında EYT düzenlemesi hayata geçtiğinde, işverenlerin kalifiye işgücünü kaybetmemesi için bir teşvik uygulanmıştı. EYT kapsamında yaş şartını tamamlamadan emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için işverene 5 puanlık teşvik sağlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu teşvik kaldırılacak.Kayıt dışı i̇stihdam riskiKılıç'a göre, EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin EYT’li emeklileri çalıştırma maliyetini artıracak. Bu durum, EYT’lilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmelerini zorlaştırabilir ve kayıt dışı istihdam riskini artırabilir.TBMM’de görüşülen kanun teklifi, işverenler için önemli maliyet artışları getiriyor. Sigorta prim oranlarının yükseltilmesi ve EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin üzerindeki mali yükü artıracak. Bu düzenlemelerin, işgücü piyasasında ve kayıt dışı istihdamda önemli etkileri olabileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html

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eyt, eyt emekli zammı, cem kılıç, prim, prim borcu, prim eşitleme, resmi gazete