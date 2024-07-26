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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/eytliye-tesvik-kalkiyor-isverenlerin-de-maliyeti-artacak-1086228988.html
EYT’liye teşvik kalkıyor: İşverenlerin de maliyeti artacak
EYT’liye teşvik kalkıyor: İşverenlerin de maliyeti artacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önümüzdeki hafta yasalaşarak Resmi... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T11:26+0300
2024-07-26T11:29+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, emekli aylıklarının en düşük 12 bin 500 TL olarak ödenmesine dair düzenleme yer alıyor. Bunun yanı sıra, işverenleri yakından ilgilendiren iki önemli düzenleme daha bulunuyor.Sigorta prim oranları artacakTeklifin ilk yedi maddesi TBMM'de kabul edildi ve önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre düzenleme yasalaşırsa, Ağustos ayından itibaren işverenler için işçi çalıştırmanın maliyeti artacak. İşverenlerin, SGK’ya aktardıkları sigorta prim oranlarında değişiklik yapılacak.EYT teşviği kaldırılıyorGeçtiğimiz yıl mart ayında EYT düzenlemesi hayata geçtiğinde, işverenlerin kalifiye işgücünü kaybetmemesi için bir teşvik uygulanmıştı. EYT kapsamında yaş şartını tamamlamadan emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için işverene 5 puanlık teşvik sağlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu teşvik kaldırılacak.Kayıt dışı i̇stihdam riskiKılıç'a göre, EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin EYT’li emeklileri çalıştırma maliyetini artıracak. Bu durum, EYT’lilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmelerini zorlaştırabilir ve kayıt dışı istihdam riskini artırabilir.TBMM’de görüşülen kanun teklifi, işverenler için önemli maliyet artışları getiriyor. Sigorta prim oranlarının yükseltilmesi ve EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin üzerindeki mali yükü artıracak. Bu düzenlemelerin, işgücü piyasasında ve kayıt dışı istihdamda önemli etkileri olabileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/resmi-gazetede-yayinlandi-bazi-otomobillere-otv-indirimi-geldi-yaklasik-1-milyon-tl-ucuzlayacak-1086226526.html
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eyt, eyt emekli zammı, cem kılıç, prim, prim borcu, prim eşitleme, resmi gazete
eyt, eyt emekli zammı, cem kılıç, prim, prim borcu, prim eşitleme, resmi gazete

EYT’liye teşvik kalkıyor: İşverenlerin de maliyeti artacak

11:26 26.07.2024 (güncellendi: 11:29 26.07.2024)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önümüzdeki hafta yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu durumda, Ağustos ayından itibaren işverenler için işçi çalıştırmanın maliyeti artacak. Peki, bu ne anlama geliyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, emekli aylıklarının en düşük 12 bin 500 TL olarak ödenmesine dair düzenleme yer alıyor. Bunun yanı sıra, işverenleri yakından ilgilendiren iki önemli düzenleme daha bulunuyor.

Sigorta prim oranları artacak

Teklifin ilk yedi maddesi TBMM'de kabul edildi ve önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre düzenleme yasalaşırsa, Ağustos ayından itibaren işverenler için işçi çalıştırmanın maliyeti artacak. İşverenlerin, SGK’ya aktardıkları sigorta prim oranlarında değişiklik yapılacak.
Mevcut düzenleme: İşverenler, işçilerin brüt ücretlerinden yüzde 15 prim keserek SGK’ya aktarırken, yüzde 22.5 oranında işveren primi ödüyor. Primlerini düzenli ödeyen işverenler için uygulanan 5 puanlık teşvikle bu oran yüzde 17.5’e iniyor.
Yeni düzenleme: Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2’den yüzde 2.25’e çıkarılacak. Bu değişiklikle birlikte, işverenlerin işçileri adına ödedikleri prim miktarı artacak. Örneğin, sigorta primine esas kazancı 80.000 TL olan bir işçi için işverenin ödediği prim, bin 600 TL’den bin 800 TL’ye yükselecek, yani 200 TL ek maliyet oluşacak.

EYT teşviği kaldırılıyor

Geçtiğimiz yıl mart ayında EYT düzenlemesi hayata geçtiğinde, işverenlerin kalifiye işgücünü kaybetmemesi için bir teşvik uygulanmıştı. EYT kapsamında yaş şartını tamamlamadan emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için işverene 5 puanlık teşvik sağlanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu teşvik kaldırılacak.
Mevcut durum: Emekli bir işçi için işveren yüzde 22.5 sosyal güvenlik destek primi ve yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere toplam yüzde 24.5 oranında prim ödüyor. 5 puanlık teşvikle bu oran yüzde 19,5’e düşüyordu.
Yeni düzenleme: Teşvikin kaldırılmasıyla, işverenler artık yüzde 24,5 oranında prim ödeyecek. Bu, asgari ücretle çalışan bir EYT’li emekli için bin 050 TL ek maliyet anlamına geliyor.

Kayıt dışı i̇stihdam riski

Kılıç'a göre, EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin EYT’li emeklileri çalıştırma maliyetini artıracak. Bu durum, EYT’lilerin aynı işyerinde çalışmaya devam etmelerini zorlaştırabilir ve kayıt dışı istihdam riskini artırabilir.
TBMM’de görüşülen kanun teklifi, işverenler için önemli maliyet artışları getiriyor. Sigorta prim oranlarının yükseltilmesi ve EYT teşvikinin kaldırılması, işverenlerin üzerindeki mali yükü artıracak. Bu düzenlemelerin, işgücü piyasasında ve kayıt dışı istihdamda önemli etkileri olabileceği öngörülüyor.
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