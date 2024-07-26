https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/eski-devlet-bakani-salih-sumer-hayatini-kaybetti-1086223399.html
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer 73 yaşında hayatını kaybetti. Sümer, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T00:31+0300
2024-07-26T00:31+0300
2024-07-26T00:41+0300
türkiye
salih sümer
vefat
öldü
bakan
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Eski Devlet Bakanı Sümer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.Salih Sümer için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.Sümer'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html
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Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti
00:31 26.07.2024 (güncellendi: 00:41 26.07.2024)
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer 73 yaşında hayatını kaybetti. Sümer, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu.
Eski Devlet Bakanı Sümer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.
Salih Sümer için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.
Sümer'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.