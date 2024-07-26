https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/eski-devlet-bakani-salih-sumer-hayatini-kaybetti-1086223399.html

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer 73 yaşında hayatını kaybetti. Sümer, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T00:31+0300

2024-07-26T00:31+0300

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türkiye

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Eski Devlet Bakanı Sümer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.Salih Sümer için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.Sümer'in cenazesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sümer Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html

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