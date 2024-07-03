https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-diplomatik-iliski-kurmaya-haziriz-1085487990.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile diplomatik ilişki kurmaya hazırız
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile diplomatik ilişki kurmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerini tamamen düzenlemeye ve diplomatik ilişkiler kurmaya hazır... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T16:21+0300
2024-07-03T16:21+0300
2024-07-03T16:22+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan konuşmasında, Türkiye ile Gürcistan ve diğer sınır komşusu ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin önemine değindi.Ermenistan olarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde sağlıklı bir diyalog yürüttüklerini aktaran Mirzoyan, "Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini tam anlamıyla düzenlemeye ve ayrıca diplomatik ilişkileri kurmaya hazır. Bu konuda anlaşmalarımız var ve bu konuda ilerliyoruz. Türkiye ile sağlıklı bir diyaloğumuz var ve bunun gecikmiş olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.'Barış anlaşmasına olumlu bakıyoruz'Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, bir aylık yoğun çalışmayla Azerbaycan ile barış anlaşmasının hazırlanması ve imzalanmasının mümkün olabileceğini söyledi.Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile bir araya geldi. Darçiaşvili ile Mirzoyan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısını düzenledi. Darçiaşvili konuşmasında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ı Tiflis'e ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış anlaşmasına değinen Mirzoyan, yoğun bir çalışma yapılması durumunda anlaşmanın bir ay sonra imzalanması için hazır olduğunu dile getirerek "Ermenistan, barış anlaşmasına olumlu bakıyor. Bu, çok şeffaf bir süreç. Bir aylık yoğun çalışmayla bu süreci tamamlayıp Azerbaycan'la bu önemli anlaşmayı imzalayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html
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ermenistan, ararat mirzoyan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, azerbaycan
ermenistan, ararat mirzoyan, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, azerbaycan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile diplomatik ilişki kurmaya hazırız
16:21 03.07.2024 (güncellendi: 16:22 03.07.2024)
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerini tamamen düzenlemeye ve diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan konuşmasında, Türkiye ile Gürcistan ve diğer sınır komşusu ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin önemine değindi.
Ermenistan olarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde sağlıklı bir diyalog yürüttüklerini aktaran Mirzoyan, "Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerini tam anlamıyla düzenlemeye ve ayrıca diplomatik ilişkileri kurmaya hazır. Bu konuda anlaşmalarımız var ve bu konuda ilerliyoruz. Türkiye ile sağlıklı bir diyaloğumuz var ve bunun gecikmiş olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
'Barış anlaşmasına olumlu bakıyoruz'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, bir aylık yoğun çalışmayla Azerbaycan ile barış anlaşmasının hazırlanması ve imzalanmasının mümkün olabileceğini söyledi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile bir araya geldi. Darçiaşvili ile Mirzoyan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısını düzenledi. Darçiaşvili konuşmasında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ı Tiflis'e ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Konuşmasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen barış anlaşmasına değinen Mirzoyan, yoğun bir çalışma yapılması durumunda anlaşmanın bir ay sonra imzalanması için hazır olduğunu dile getirerek "Ermenistan, barış anlaşmasına olumlu bakıyor. Bu, çok şeffaf bir süreç. Bir aylık yoğun çalışmayla bu süreci tamamlayıp Azerbaycan'la bu önemli anlaşmayı imzalayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.