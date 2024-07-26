https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/d-100de-tir-devrildi-istanbul-yonu-ulasima-kapatildi-1086233998.html
D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
Sputnik Türkiye
D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T13:50+0300
2024-07-26T13:50+0300
2024-07-26T13:50+0300
türkiye
kaza
kocaeli
d-100 karayolu
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D-100 Karayolu'nun Kocaeli Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü TIR devrildi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.Kömürlerin yola saçılması nedeniyle yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kömürlerin temizlenmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/istanbul-e-5te-10-arac-zincirleme-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1086155660.html
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kaza, kocaeli, d-100 karayolu
kaza, kocaeli, d-100 karayolu
D-100'de TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
D-100 Karayolu'nun Kocaeli Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü TIR devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kömürlerin yola saçılması nedeniyle yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kömürlerin temizlenmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.