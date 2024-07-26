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Erdoğan'dan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik ekibine soyunma odasında ziyaret
Erdoğan'dan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik ekibine soyunma odasında ziyaret
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti soyunma... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T02:56+0300
2024-07-26T03:00+0300
spor
recep tayyip erdoğan
rams başakşehir
soyunma odası
tebrik
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşılaşmasını Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz" diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu" dedi.Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz" şeklinde karşılık verdi.Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi."Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi.Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/cumhurbaskani-erdogan-rams-basaksehir-la-fiorita-macini-izledi-1086222512.html
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recep tayyip erdoğan, rams başakşehir , soyunma odası, tebrik
recep tayyip erdoğan, rams başakşehir , soyunma odası, tebrik

Erdoğan'dan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik ekibine soyunma odasında ziyaret

02:56 26.07.2024 (güncellendi: 03:00 26.07.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibi tebrik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyeti soyunma odasına giderek tebrik etti.
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşılaşmasını Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.
Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz" diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu" dedi.
Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz" şeklinde karşılık verdi.
Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.
Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyoruz. Güzel bir netice. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir netice olmaz değil mi?" diye sordu.
Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gelmek için mücadele vereceklerini söyledi.
"Çağdaş hoca ona göre sen de takımı ateşleyeceksin" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Atan'a, "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan ise Başkan Gümüşdağ'ı işaret ederek, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odası ziyaretindeki konuşması yabancı futbolculara tercüme edildi.
Sporcular ve teknik heyetle sohbet eden, soyunma odasındaki çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir Kulübü futbolcuları ve heyetiyle fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'a ziyarette, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi
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