https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/cumhurbaskani-erdogan-rams-basaksehir-la-fiorita-macini-izledi-1086222512.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini Fatih Terim Stadyumu'nda... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T23:27+0300
2024-07-25T23:27+0300
2024-07-25T23:27+0300
spor
recep tayyip erdoğan
başakşehir
uefa konferans ligi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmasını takip etti.Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rams-basaksehir-uefa-konferans-ligi-ikinci-eleme-turu-ilk-macinda-la-fioritayi-6-1-maglup-etti-1086221809.html
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recep tayyip erdoğan, başakşehir, uefa konferans ligi
recep tayyip erdoğan, başakşehir, uefa konferans ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini Fatih Terim Stadyumu'nda izledi. Erdoğan, karşılaşmanın ardından Başakşehir takımının soyunma odasına gelerek teknik direktör Çağdaş Atan ile oyuncuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmasını takip etti.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.