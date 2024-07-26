https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-yumakli-tarimsal-destekleme-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-aktariyoruz-1086246365.html
Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T22:41+0300
2024-07-26T22:41+0300
2024-07-26T22:41+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
destek
tarımsal destek ödemeleri
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında "2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarım sigortası prim desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 79 milyon 137 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 27 milyon 706 bin 539 lira, hayvan genetik kaynakları desteği 17 milyon 712 bin 580 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 12 milyon 732 bin 976 lira, AR-GE desteği 3 milyon 301 bin 496 lira, anaç koyun keçi ilave göçer hayvan desteği 2 milyon 287 bin 128 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 240 bin 281 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/chp-genel-baskani-ozel-getir-sandigi-diyerek-konustu-kufeyi-biz-tasiyacagiz-1086244353.html
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Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında "2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarım sigortası prim desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 79 milyon 137 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 27 milyon 706 bin 539 lira, hayvan genetik kaynakları desteği 17 milyon 712 bin 580 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 12 milyon 732 bin 976 lira, AR-GE desteği 3 milyon 301 bin 496 lira, anaç koyun keçi ilave göçer hayvan desteği 2 milyon 287 bin 128 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 240 bin 281 lira oldu.