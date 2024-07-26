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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-tunctan-netanyahunun-kongre-konusmasina-tepki-alkislayanlar-insanligin-yuz-karasidir-1086242216.html
Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki: 'Alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır'
Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki: 'Alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, "Herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T19:25+0300
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israil- filistin çatışması
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adalet bakanlığı
yılmaz tunç
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israil-filistin
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önce Öğrenci Platformunca Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok" diye konuştu.Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tugrul-turkes-zorunlu-diyerek-duyurdu-osman-kavala-ziyareti-aciklamasi-1086240069.html
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türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd kongresi
türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd kongresi

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki: 'Alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır'

19:25 26.07.2024
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / Emin Sansar
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Adalet Bakanı Tunç, "Herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önce Öğrenci Platformunca Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.
Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok" diye konuştu.
Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? Değil. 'Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına, demokrasiye saygılıyım.' diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar, insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız.

Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.
Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah" ifadelerini kullandı.
Tuğrul Türkeş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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