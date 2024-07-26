https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-tunctan-netanyahunun-kongre-konusmasina-tepki-alkislayanlar-insanligin-yuz-karasidir-1086242216.html

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki: 'Alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır'

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki: 'Alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, "Herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşurken utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T19:25+0300

2024-07-26T19:25+0300

2024-07-26T19:25+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

abd kongresi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önce Öğrenci Platformunca Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.Adaletin, haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyurabilmek olduğunu belirten Tunç, "Haksızın sesi çok çıkabilir, haklı belki sessizdir, sesini çok duyuramıyor olabilir ama haklının sesini duyurabiliyorsak işte o zaman adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok" diye konuştu.Bakan Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:Üniversite hayatına adım atacak öğrencilere başarılar dileyen Tunç, hayallerindeki bölümleri kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.Öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, "Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı, sizin omuzlarınızda yükselecek inşallah" ifadelerini kullandı.

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türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd kongresi