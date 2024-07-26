https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/antalyada-elektrik-firtinasi-otel-bahcesindeki-agaca-yildirim-dustu-1086228134.html
Antalya'da elektrik fırtınası: Otel bahçesindeki ağaca yıldırım düştü
Antalya'da elektrik fırtınası: Otel bahçesindeki ağaca yıldırım düştü
Sputnik Türkiye
Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan yağış sırasında restoranların camları patladı. Elektrik fırtınasının yaşandığı Antalya... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T10:22+0300
2024-07-26T10:22+0300
2024-07-26T10:22+0300
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Antalya'da elektrik fırtınası yaşandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı. Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, kent sakinleri zor anlar yaşadı. Bir otelin bahçesinde bulunan ağaca da yıldırım isabet etti.Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor. Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.Restoranın camı patladıÖte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bir restoranın camları patladı. Restoranda yemek yiyen vatandaşlar korkuyla kaçıştı. İş yerindeki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Elektrik fırtınası nedir? Elektriksel bir olay olan oraj için kullanılan bir terim. Bu terim, ABD'nin yüksek platolarında açık, kuru, yağışsız, bulutsuz havalarında gözlenen elektrik yüklü hava için de kullanılır.Elektrik fırtınaları, can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli hava olaylarıdır. Şimşek, yıldırım ve dolu, insanlara ve eşyalara zarar verebilir. Bu nedenle, elektrik fırtınası sırasında dikkatli olunmalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-kisa-sureli-firtina-uyarisi-1085389634.html
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meteoroloji, antalya, fırtına
meteoroloji, antalya, fırtına
Antalya'da elektrik fırtınası: Otel bahçesindeki ağaca yıldırım düştü
Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan yağış sırasında restoranların camları patladı. Elektrik fırtınasının yaşandığı Antalya için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu.
Antalya'da elektrik fırtınası yaşandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı. Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, kent sakinleri zor anlar yaşadı.
Bir otelin bahçesinde bulunan ağaca da yıldırım isabet etti.
Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor. Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.
Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bir restoranın camları patladı. Restoranda yemek yiyen vatandaşlar korkuyla kaçıştı. İş yerindeki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elektrik fırtınası nedir?
Elektriksel bir olay olan oraj için kullanılan bir terim. Bu terim, ABD'nin yüksek platolarında açık, kuru, yağışsız, bulutsuz havalarında gözlenen elektrik yüklü hava için de kullanılır.
Elektrik fırtınaları, can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli hava olaylarıdır. Şimşek, yıldırım ve dolu, insanlara ve eşyalara zarar verebilir. Bu nedenle, elektrik fırtınası sırasında dikkatli olunmalıdır.