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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı: Kısa süreli fırtına uyarısı
Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı: Kısa süreli fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarıda bulundu ve yeni hava durumu haritasını yayımladı. Yurt genelinde aşırı sıcaklar devam ederken Aydın il genelinde... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T23:01+0300
2024-06-30T23:01+0300
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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Ülkenin birçok yeri sıcaklarla boğuşurken bazı bölgelerinde de aşırı rüzgar, fırtına ve sağanak var. İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar ve Pazartesi Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.Kars’ta sağanak etkili olduKars’ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.Erzincan'da fırtınaErzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı.Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.Yol kenarındaki bazı ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu.Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.Fırtına ve sağanak bekleniyorMeteorolojği'den yapılan uyarı şu şekilde:Hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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hava durumu,yarın hava nasıl,,bugün hava nasıl
hava durumu,yarın hava nasıl,,bugün hava nasıl

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı: Kısa süreli fırtına uyarısı

23:01 30.06.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarıda bulundu ve yeni hava durumu haritasını yayımladı. Yurt genelinde aşırı sıcaklar devam ederken Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı da uyarı yapıldı.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Ülkenin birçok yeri sıcaklarla boğuşurken bazı bölgelerinde de aşırı rüzgar, fırtına ve sağanak var. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar ve Pazartesi Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Yol kenarındaki bazı ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısından düşen bazı malzemelerin bir kısmı hastanenin bahçesine düştü.

Fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteorolojği'den yapılan uyarı şu şekilde:
"Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
28 Haziran , 12:05
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