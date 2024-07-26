https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ak-partili-kulunk-turkiyede-erdogan-sosyolojisi-eriyor-sokaktaki-istirabi-goruyorum-1086231973.html

AK Partili Külünk: Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor, sokaktaki ıstırabı görüyorum

AK Partili Külünk: Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor, sokaktaki ıstırabı görüyorum

Sputnik Türkiye

Metin Külünk, "Türkiye'de Erdoğan sosyolojisi eriyor" diyerek, "AK Parti sosyolojisini 2023’te sokak eritti. Cevabını verdi ama Erdoğan’a sahip çıktı. 2024’ten... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T12:40+0300

2024-07-26T12:40+0300

2024-07-26T12:40+0300

politika

metin külünk

ak parti

recep tayyip erdoğan

ekonomi

sosyoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103243/43/1032434354_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_db4b064165bd9130aea48d48ed8ed1d8.jpg

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, son dönemde partisine yönelik eleştirileriyle dikkati çeken eski AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk ile yaptığı görüşmeyi "AKP’li Külünk: "Erdoğan sosyolojisi eriyor" başlığıyla kaleme aldı.Pehlivan'ın aktardığına göre; "Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bütün güzel işler, milletin mutlu olduğu işlerdir. Ama olan boşluklar da ortada ciddi hüzün bırakıyor. Ben bunların farkındayım" diyen Külünk, "Bunları açık söylüyorsam demek ki sokakta bir şeyi görüyorum. Çünkü tek başına dolaşan, sürekli gezen bir adamım. Hepimizi ilgilendiren bir dalgayı görüyorum" şeklinde konuştu.Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Külünk, şunları söyledi:"Sizin önünüze sadece başıboş bir köpeğin saldırısıyla ölmüş çocuğun fotoğrafını koyduğumda ne yaparsınız? Halbuki bu bir gerçek. Ama dönüp 'Efendim tedbir alalım ama diğer tarafta da toplumun genelinde ciddi bir endişe var. Bu hadiseler üzerinden köpeklerin toplu öldürüleceğine dair bir kanaat gelişmiş durumda. Biz bu ikisinin arasında, öldürmeye gitmeyen bir formül bulabiliriz' dersen cumhurbaşkanı da eminim 'Bu işi bu perspektifte çalışın' der. 'Sokaklar güvensiz' cümlesini duyduğumda o kadar üzüldüm ki." "Peki, özeleştiri geleneğini ayakta tutamazsak, kendi kendimize ayna tutup doğrularımızı ve yanlışlarımızı dillendirmezsek ne yapacağız?" diye soran Külünk, "Ben AK Parti’de sade bir üyeyim şimdi. Benim MKYK üyeliğim, milletvekilliğim ya da yöneticiliğim yok. Ve sokaktaki ıstırabı görüyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/emeklinin-zam-farki-odemeler-bugun-yapiliyor-1086231051.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin külünk, ak parti, recep tayyip erdoğan, ekonomi, sosyoloji