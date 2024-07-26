https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/emeklinin-zam-farki-odemeler-bugun-yapiliyor-1086231051.html

Emeklinin zam farkı: Ödemeler bugün yapılıyor

Emeklinin zam farkı: Ödemeler bugün yapılıyor

Sputnik Türkiye

2024 temmuz ayı emekli zamlı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T12:30+0300

2024-07-26T12:30+0300

2024-07-26T12:30+0300

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14 günlük zamlı maaş farkının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları emekliler tarafından sürdürülüyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi, temmuz ayı itibarıyla aylıklarında oluşan zam farklarının hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki, emekliye zamlı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?Zamlı maaş farkı bugün yatacakSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.Buna göre; Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü (bugün) ödenecek.Zamlı maaş farkı nasıl alınacak?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecekİşte emekli maaşı ödeme günleri;4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleriTahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.4B Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleriTahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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emekli zam farkı,zam farkı yattı mı,zam farkı ne zaman yatacak