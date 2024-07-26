https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdullah-gul-universite-kampusleri-kamunun-vicdanidir-1086246975.html
Abdullah Gül: Üniversite kampüsleri kamunun vicdanıdır
Abdullah Gül: Üniversite kampüsleri kamunun vicdanıdır
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T23:04+0300
2024-07-26T23:04+0300
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politika
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Abdullah Gül, burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün Türkiye'de iyi derecede İngilizce eğitimi veren üniversitelerden biri olduğunu söyledi.Üniversitelerin bilgi üreten yerler olabilmesi için özgür düşünceye sahip olması gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle konuştu:'Filistin'de yaşanan bir katliam var'Gül, üniversite kampüslerinin kamunun vicdanını yansıttığını ve toplumun rahatsızlıklarının önce üniversitelerde dillendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/istanbul-havalimani-taksicilerinden-ukomeye-tepki-bu-oran-buyuk-bir-adaletsizlik-olusturdu-1086246216.html
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abdullah gül, abdullah gül üniversitesi, kayseri, mezuniyet töreni, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
abdullah gül, abdullah gül üniversitesi, kayseri, mezuniyet töreni, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Abdullah Gül: Üniversite kampüsleri kamunun vicdanıdır
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.
Abdullah Gül, burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün Türkiye'de iyi derecede İngilizce eğitimi veren üniversitelerden biri olduğunu söyledi.
Üniversitelerin bilgi üreten yerler olabilmesi için özgür düşünceye sahip olması gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle konuştu:
Herkesin korkusuzca düşüncelerini söylemesi, tartışmaların yapılması, fikirlerini ileri sürmesi rekabeti ve dolayısıyla yeniliği ortaya çıkarır. Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi, 200 bine yakın da öğretim üyesi var. Ama nitelik açısından baktığımızda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'de her 1000 kişiye 95 üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ne kadar biliyor musunuz; Avrupa'da her 1000 kişiye 35 üniversite öğrencisi düşüyor. Aradaki farka bakınca bizim çok daha zengin, müreffeh, ileride olmanız gerekir. Maharet sadece rakamlarda ve sayıda değil. Maharet nitelikte, kalitede.
'Filistin'de yaşanan bir katliam var'
Gül, üniversite kampüslerinin kamunun vicdanını yansıttığını ve toplumun rahatsızlıklarının önce üniversitelerde dillendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Filistin'de yaşanan bir katliam var. Üniversite vicdan demek. Bugün dünyanın en büyük üniversiteleri, bulundukları ülkelerin yöneticilerinin Filistin'de yaşanan katliama gözlerini kapatıp çeşitli diplomatik oyunlarda bu işi kamuoyundan saklamaya çalıştıkları için ayağa kalkıyor. Öğrenciler temiz, saf, iyi niyetle dünyanın vicdanı oluyor ve Filistin'deki katliamı dile getiriyor. Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil insan hakları meseleleriyle ilgilenilen, yanlışlıkların ve adaletsizliklerin tartışıldığı yerlerdir.