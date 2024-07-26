Abdullah Gül: Üniversite kampüsleri kamunun vicdanıdır

Herkesin korkusuzca düşüncelerini söylemesi, tartışmaların yapılması, fikirlerini ileri sürmesi rekabeti ve dolayısıyla yeniliği ortaya çıkarır. Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi, 200 bine yakın da öğretim üyesi var. Ama nitelik açısından baktığımızda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'de her 1000 kişiye 95 üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ne kadar biliyor musunuz; Avrupa'da her 1000 kişiye 35 üniversite öğrencisi düşüyor. Aradaki farka bakınca bizim çok daha zengin, müreffeh, ileride olmanız gerekir. Maharet sadece rakamlarda ve sayıda değil. Maharet nitelikte, kalitede.