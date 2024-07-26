https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-israile-unrwa-tepkisi-bu-sacmaliga-son-verin-1086231874.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: 'Bu saçmalığa son verin'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: 'Bu saçmalığa son verin'

Sputnik Türkiye

AB'nin önde gelen yetkililerinden Borrell, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü ilan etme girişimlerini eleştirdi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T12:32+0300

2024-07-26T12:32+0300

2024-07-26T12:32+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

josep borrell

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

israil

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

terör örgütü

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına, "Bu saçmalığa son verin" ifadesiyle tepki gösterdi.Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak yaftalanması ki öyle değil, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından faydalanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.Yüksek Temsilci, "İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz" ifadesini kullandı.İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.

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avrupa, avrupa birliği, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, israil, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), terör örgütü