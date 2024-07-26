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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: 'Bu saçmalığa son verin'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: 'Bu saçmalığa son verin'
Sputnik Türkiye
AB'nin önde gelen yetkililerinden Borrell, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü ilan etme girişimlerini eleştirdi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği
israil
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına, "Bu saçmalığa son verin" ifadesiyle tepki gösterdi.Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak yaftalanması ki öyle değil, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından faydalanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.Yüksek Temsilci, "İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz" ifadesini kullandı.İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kremlin-ukraynadan-muzakereler-konusunda-gelen-sinyallerin-gercekciliginden-supheliyiz-1086229870.html
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avrupa, avrupa birliği, josep borrell, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, israil, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), terör örgütü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e 'UNRWA' tepkisi: 'Bu saçmalığa son verin'

12:32 26.07.2024
© AP Photo / Omar HavanaAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Omar Havana
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AB'nin önde gelen yetkililerinden Borrell, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü ilan etme girişimlerini eleştirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına, "Bu saçmalığa son verin" ifadesiyle tepki gösterdi.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak yaftalanması ki öyle değil, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından faydalanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.

Yüksek Temsilci, "İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
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