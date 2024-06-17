https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/norvecten-unrwa-butcesini-9-milyon-dolar-artirma-karari-1084932916.html
Norveç'ten UNRWA bütçesini artırma kararı
Norveç'ten UNRWA bütçesini artırma kararı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz ay Filistin Devleti'ni resmen tanıyan Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA)... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T16:44+0300
2024-06-17T16:44+0300
2024-06-17T16:44+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
israil-filistin
israil
israil ordusu (idf)
ortadoğu
norveç
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Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti.Tvinnereim yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 25 milyon dolar olan UNRWA bütçelerini yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracaklarını belirtti.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise, Filistin Yönetimi'nin finansman eksikliği, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları ve yarım milyon Filistinlinin İsrail'de çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Yakın iş birliği içinde çalıştığımız Filistin Yönetimi, bu yaz çökebilecekleri konusunda bizi uyarıyor" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yardımların girişini engellediği Gazze'de, 50 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gazzede-can-kaybi-37-bin-296ya-yukseldi-1084885218.html
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, norveç
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, norveç
Norveç'ten UNRWA bütçesini artırma kararı
Geçtiğimiz ay Filistin Devleti'ni resmen tanıyan Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımlarını artırma kararı aldı.
Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti.
Tvinnereim yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 25 milyon dolar olan UNRWA bütçelerini yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracaklarını belirtti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise, Filistin Yönetimi'nin finansman eksikliği, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları ve yarım milyon Filistinlinin İsrail'de çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Yakın iş birliği içinde çalıştığımız Filistin Yönetimi, bu yaz çökebilecekleri konusunda bizi uyarıyor" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yardımların girişini engellediği Gazze'de, 50 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.