https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/norvecten-unrwa-butcesini-9-milyon-dolar-artirma-karari-1084932916.html

Norveç'ten UNRWA bütçesini artırma kararı

Norveç'ten UNRWA bütçesini artırma kararı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz ay Filistin Devleti'ni resmen tanıyan Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA)... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T16:44+0300

2024-06-17T16:44+0300

2024-06-17T16:44+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

ortadoğu

norveç

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Norveç'in Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ayırdığı bütçeyi yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracağını belirtti.Tvinnereim yaptığı açıklamada, halihazırda yaklaşık 25 milyon dolar olan UNRWA bütçelerini yaklaşık 9 milyon dolar daha artıracaklarını belirtti.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise, Filistin Yönetimi'nin finansman eksikliği, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları ve yarım milyon Filistinlinin İsrail'de çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Yakın iş birliği içinde çalıştığımız Filistin Yönetimi, bu yaz çökebilecekleri konusunda bizi uyarıyor" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yardımların girişini engellediği Gazze'de, 50 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gazzede-can-kaybi-37-bin-296ya-yukseldi-1084885218.html

israil

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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), ortadoğu, norveç