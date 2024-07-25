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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ukraynanin-bir-ussu-daha-iskender-kurbani-40-yabanci-parali-asker-olduruldu-1086195317.html
Ukrayna’nın bir üssü daha İskender kurbanı: 40 yabancı paralı asker öldürüldü
Ukrayna’nın bir üssü daha İskender kurbanı: 40 yabancı paralı asker öldürüldü
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek için bölgeye çok sayıda eğitmen ve paralı asker gönderirken Rus ordusu, söz konusu unsurları ortadan kaldırmaya devam... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T11:15+0300
2024-07-25T12:26+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov kentindeki yabancı eğitmen ve paralı askerlerin konuşlanma noktasının İskender-M füzesiyle imha edildiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “İskender-M operasyonel-taktik füze birliği, Harkov kentinin sanayi bölgesindeki Skorpion inşaat şirketinin binasında yabancı paralı askerler için düzenlenen geçici konuşlanma noktasına füze atışı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Saldırı sonucu 40’ı yabancı eğitmen ve paralı asker olmak üzere yaklaşık 100 militanın öldürüldüğü kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun asker, teçhizat ve paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve Ukrayna’nın enerji, savunma sanayisi, askeri kontrol ve iletişim merkezlerine hassas saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun asla sivil konutları ve sivil altyapıyı hedef almadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rus-ordusu-engel-tanimiyor-son-bir-gunde-35-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1086189254.html
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rusya, ukrayna, harkov, iskender-m, rusya savunma bakanlığı, paralı asker, dmitriy peskov
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Ukrayna’nın bir üssü daha İskender kurbanı: 40 yabancı paralı asker öldürüldü

11:15 25.07.2024 (güncellendi: 12:26 25.07.2024)
© SputnikRus İskender füzesi
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek için bölgeye çok sayıda eğitmen ve paralı asker gönderirken Rus ordusu, söz konusu unsurları ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov kentindeki yabancı eğitmen ve paralı askerlerin konuşlanma noktasının İskender-M füzesiyle imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “İskender-M operasyonel-taktik füze birliği, Harkov kentinin sanayi bölgesindeki Skorpion inşaat şirketinin binasında yabancı paralı askerler için düzenlenen geçici konuşlanma noktasına füze atışı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucu 40’ı yabancı eğitmen ve paralı asker olmak üzere yaklaşık 100 militanın öldürüldüğü kaydedildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun asker, teçhizat ve paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve Ukrayna’nın enerji, savunma sanayisi, askeri kontrol ve iletişim merkezlerine hassas saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun asla sivil konutları ve sivil altyapıyı hedef almadığını vurgulamıştı.
Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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