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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rus-ordusu-engel-tanimiyor-son-bir-gunde-35-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1086189254.html
Rus ordusu engel tanımıyor: Son bir günde 35 mukavemet noktası ele geçirildi
Rus ordusu engel tanımıyor: Son bir günde 35 mukavemet noktası ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T07:29+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusuna ait 35 mukavemet noktasını ele geçirdiği bildirildi.‘Zapad’ Askeri Grubu Sözcüsü İvan Bigma, Sputnik’e açıklamasında, “Aktif eylemler sonucu grubumuzun motorize piyade birimleri düşmanın 35 mukavemet noktasını ele geçirdi” ifadesini kullandı.Gruba bağlı askerler ayrıca topçu ve hava kuvvetlerinin desteğini alarak Petropavlovka, Kupyansk, Sinkovka, Tabayevka ve Çervona Dibrova yerleşim birimlerindeki Ukraynalı militan oluşumlarını bozguna uğrattı.Rus ordusu son günlerde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov bölgesinde birer yerleşim birimini kontrol altına almıştı.Batı medyası, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk ederek aktif bir şekilde geri çekilmeye başladığını bildiriyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uçak bombalarını etkili bir şekilde kullandığı belirtilirken Ukrayna ordusunun bu silaha karşı çaresiz olduğu kaydediliyor.Rusya bölgelerinde geçen gece 11 Ukrayna İHA’sı vurulduRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri Kursk’ta 4, Belgorod’da 3 ve Kırım ile Karadeniz üzerinde 4 İHA imha etti.Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 2 insansız deniz aracı da vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iskender-fuzeleri-devrede-ukrayna-63-mekanize-tugayinin-komuta-merkezi-imha-edildi-1086170714.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, kırım, karadeniz, insansız deniz aracı
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, kırım, karadeniz, insansız deniz aracı

Rus ordusu engel tanımıyor: Son bir günde 35 mukavemet noktası ele geçirildi

07:29 25.07.2024 (güncellendi: 07:39 25.07.2024)
© SputnikRus asker
Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusuna ait 35 mukavemet noktasını ele geçirdiği bildirildi.
‘Zapad’ Askeri Grubu Sözcüsü İvan Bigma, Sputnik’e açıklamasında, “Aktif eylemler sonucu grubumuzun motorize piyade birimleri düşmanın 35 mukavemet noktasını ele geçirdi” ifadesini kullandı.
Gruba bağlı askerler ayrıca topçu ve hava kuvvetlerinin desteğini alarak Petropavlovka, Kupyansk, Sinkovka, Tabayevka ve Çervona Dibrova yerleşim birimlerindeki Ukraynalı militan oluşumlarını bozguna uğrattı.
Rus ordusu son günlerde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov bölgesinde birer yerleşim birimini kontrol altına almıştı.
Batı medyası, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk ederek aktif bir şekilde geri çekilmeye başladığını bildiriyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uçak bombalarını etkili bir şekilde kullandığı belirtilirken Ukrayna ordusunun bu silaha karşı çaresiz olduğu kaydediliyor.

Rusya bölgelerinde geçen gece 11 Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri Kursk’ta 4, Belgorod’da 3 ve Kırım ile Karadeniz üzerinde 4 İHA imha etti.
Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 2 insansız deniz aracı da vuruldu.
Drills involving electronic launches of Russia's Iskander-M missile system. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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