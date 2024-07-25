https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rus-ordusu-engel-tanimiyor-son-bir-gunde-35-mukavemet-noktasi-ele-gecirildi-1086189254.html

Rus ordusu engel tanımıyor: Son bir günde 35 mukavemet noktası ele geçirildi

Rus ordusu engel tanımıyor: Son bir günde 35 mukavemet noktası ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T07:29+0300

2024-07-25T07:29+0300

2024-07-25T07:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

ukrayna ordusu

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusuna ait 35 mukavemet noktasını ele geçirdiği bildirildi.‘Zapad’ Askeri Grubu Sözcüsü İvan Bigma, Sputnik’e açıklamasında, “Aktif eylemler sonucu grubumuzun motorize piyade birimleri düşmanın 35 mukavemet noktasını ele geçirdi” ifadesini kullandı.Gruba bağlı askerler ayrıca topçu ve hava kuvvetlerinin desteğini alarak Petropavlovka, Kupyansk, Sinkovka, Tabayevka ve Çervona Dibrova yerleşim birimlerindeki Ukraynalı militan oluşumlarını bozguna uğrattı.Rus ordusu son günlerde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov bölgesinde birer yerleşim birimini kontrol altına almıştı.Batı medyası, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini terk ederek aktif bir şekilde geri çekilmeye başladığını bildiriyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uçak bombalarını etkili bir şekilde kullandığı belirtilirken Ukrayna ordusunun bu silaha karşı çaresiz olduğu kaydediliyor.Rusya bölgelerinde geçen gece 11 Ukrayna İHA’sı vurulduRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece görev başındaki hava savunma sistemleri Kursk’ta 4, Belgorod’da 3 ve Kırım ile Karadeniz üzerinde 4 İHA imha etti.Ayrıca Karadeniz’de Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 2 insansız deniz aracı da vuruldu.

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