https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kremlin-turkiye-suriye-iliskilerinin-gelismesine-ilgi-duyuyoruz-1086132227.html

Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz

Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diğer ülkeler gibi Rusya’nın da Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin kurulmasına ilgi duyduğunu belirtti. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T13:06+0300

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dmitriy peskov

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avrupa birliği

josep borrell

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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasındaki görüşme için hazırlık yapıp yapmadığı sorusuna şunu dedi:Peskov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye temsilcileri arasında görüşmelerin organizasyonunu kolaylaştırma konusunun gündemde olduğunu kaydetti.‘Varlıklarımıza el koyanlara karşı tedbirler geliştiriyoruz’Kremlin Sözcüsü ayrıca Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın 1.4 milyar euro’luk ilk diliminin Ağustos ayı başında sağlanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Peskov, “Elbette, karar alma ve bu kararların uygulanmasında yer alan kişilere yönelik yasal kovuşturma olasılığı üzerinde çalışacağız, çünkü bu uluslararası hukukun doğrudan ihlali, mülkiyet haklarının ihlalidir” ifadesini kullandı.“Bu parayı çalmakla kalmıyor, aynı zamanda silah alımı için kullanıyorlar” diyen Sözcü, “Sanırım bundan daha kötü bir şey düşünmek zor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/diplomatik-kaynaklardan-erdogan-esad-gorusmesiyle-ilgili-iddialara-yalanlama-1086120060.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, beşar esad, türkiye, suriye, avrupa birliği, josep borrell, ukrayna