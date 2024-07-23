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Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz
Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diğer ülkeler gibi Rusya’nın da Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin kurulmasına ilgi duyduğunu belirtti. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasındaki görüşme için hazırlık yapıp yapmadığı sorusuna şunu dedi:Peskov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye temsilcileri arasında görüşmelerin organizasyonunu kolaylaştırma konusunun gündemde olduğunu kaydetti.‘Varlıklarımıza el koyanlara karşı tedbirler geliştiriyoruz’Kremlin Sözcüsü ayrıca Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın 1.4 milyar euro’luk ilk diliminin Ağustos ayı başında sağlanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Peskov, “Elbette, karar alma ve bu kararların uygulanmasında yer alan kişilere yönelik yasal kovuşturma olasılığı üzerinde çalışacağız, çünkü bu uluslararası hukukun doğrudan ihlali, mülkiyet haklarının ihlalidir” ifadesini kullandı.“Bu parayı çalmakla kalmıyor, aynı zamanda silah alımı için kullanıyorlar” diyen Sözcü, “Sanırım bundan daha kötü bir şey düşünmek zor” diye ekledi.
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Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz

13:06 23.07.2024 (güncellendi: 13:08 23.07.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diğer ülkeler gibi Rusya’nın da Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin kurulmasına ilgi duyduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında, Moskova’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasındaki görüşme için hazırlık yapıp yapmadığı sorusuna şunu dedi:
Pek çok ülke gibi, bölgede önemli bir rol oynayan Rusya da elbette bu iki ülkeye ilişki kurma konusunda yardımcı olmak istiyor. Bu tüm bölge için çok önemli. Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesini beklemek sadece Suriye çatışmasına siyasi çözüm arayışının devam etmesi için değil, aynı zamanda tüm bölgenin istikrarı için de önemli.
Peskov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye temsilcileri arasında görüşmelerin organizasyonunu kolaylaştırma konusunun gündemde olduğunu kaydetti.

‘Varlıklarımıza el koyanlara karşı tedbirler geliştiriyoruz’

Kremlin Sözcüsü ayrıca Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın 1.4 milyar euro’luk ilk diliminin Ağustos ayı başında sağlanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Peskov, “Elbette, karar alma ve bu kararların uygulanmasında yer alan kişilere yönelik yasal kovuşturma olasılığı üzerinde çalışacağız, çünkü bu uluslararası hukukun doğrudan ihlali, mülkiyet haklarının ihlalidir” ifadesini kullandı.
“Bu parayı çalmakla kalmıyor, aynı zamanda silah alımı için kullanıyorlar” diyen Sözcü, “Sanırım bundan daha kötü bir şey düşünmek zor” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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